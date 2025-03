Fraport Besucherzentrum startet mit neuer Attraktion in den Frühling

Gäste schlüpfen hier nun in die Rolle eines Vorfeldlotsen und dirigieren Flugzeuge von der Landebahn zum Gate oder von der Parkposition zur Startbahn. Gar nicht mal so einfach, denn es gilt stets im Blick zu halten, was sich auf den Rollbahnen sonst noch so tut. Drei anspruchsvolle Level bieten immer neue Herausforderungen.

Dabei erhalten Besucherinnen und Besucher am Aktionswochenende vom 15. bis 16. März professionelle Tips. An beiden Tagen stehen Vorfeldlotsen bereit und gewähren faszinierende Einblicke in ihren anspruchsvollen Arbeitsalltag. Kleine Gäste erwartet ebenfalls eine besondere Überraschung: Für beide Tage hat Polizeihund Chase, der mutige Held der Serie Paw Patrol, seinen Besuch angekündigt. Außerdem gibt es bei einem Gewinnspiel eine exklusive Besichtigung des Towers zu gewinnen.

Die Ticketanzahl für das Besucherzentrum ist begrenzt und eine Voranmeldung notwendig. Der Eintritt kostet pro Person 12 Euro, ermäßigt 10 Euro.

Ausflugssaison startet

Mit dem Aktionswochenende starten die Besucherservices der Fraport AG in die neue Ausflugssaison. Die beliebte Besucherterrasse ist ab 22. März wieder täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist kostenlos.

Noch mehr Flughafen, spannende Perspektiven und vielfältige Informationen erhalten Gäste auf einer der Flughafen-Touren. Karten hierfür beginnen pro Person bei 11 Euro, ermäßigt 9 Euro. Die Voranmeldung ist notwendig. Weitere Informationen und Buchung sind unter www.FRA-Tours.com möglich.

Informationen zu den vielfältigen Services am Flughafen Frankfurt finden Fluggäste und Besucher auf der Reise-Homepage, im Service-Shop sowie über die Social-Media-Kanäle auf X, Facebook, Instagram, YouTube und LinkedIn.

(red / Fraport)