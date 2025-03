Wichtiger Hinweis in eigener Sache: Verleumdungskampagne von "Franz Maier" gegen Austrian Wings

Unter dem Pseudonym "Franz Maier", "Dr. Franzmaier" etc...... und diversen Abwandlungen dieses Namens verschickt eine Person dieser Tage (noch) anonym verleumderische e-Mails mit dem Betreff "Ermittlungen gegen Austrian Wings" über Austrian Wings und einzelne Autoren unseres Portals an Medienvertreter. Darin wird zum Beispiel unterstellt, dass Austrian Wings verwaltungsrechtliche Verstöße gegen das Mediengesetz begehe und die Polizei deshalb ermittle. Wahr ist: Wie jedes Medium sind auch wir immer wieder mal mit Anwaltsschreiben und Personen, die nicht erfreut sind über das was wir schreiben konfrontiert. Was folgt daraus logischerweise? Regelmäßig gibt es anonyme Anzeigen dieser Art gegen Austrian Wings und jedes Mal werden die von Gesetz wegen einzuleitenden Ermittlungen von der zuständigen Aufsichtsbehörde selbstredend rasch wieder eingestellt, da die vorgeworfenen Verstöße nicht vorliegen. Das hat "Franz Maier" leider vergessen in seinen e-Mails zu erwähnen.

Eine weitere Unterstellung des Verleumders "Franz Maier": Austrian Wings "verschleiere" seinen Standort und habe laut einer US-Analyseseite weniger als "100 Besucher pro Tag". Wahr ist: Austrian Wings ist eine österreichische Webseite und verschleiert überhaupt nichts. Unsere Mediadaten sind öffentlich einsehbar, dort steht sogar, welche Software für die Erfassung der statistischen Daten verwendet wird. Unser Facebookauftritt, aus dem wir uns voriges Jahr zurückgezogen haben, hatte mehr als 20.000 Follower, wie öffentlich für jeden Besucher der Seite zu sehen war. Die Bestplatzierungen bei Google News sprechen gleichfalls für sich selbst und die Richtigkeit unserer Mediadaten. Bei Entscheidungsträgern in der Lufttverkehrsbranche und Journalisten genießt Austrian Wings hohes Ansehen. Dieses Ansehen und die hohe Fachkompetenz unseres Teams schlagen sich darin nieder, dass Austrian Wings regelmäßig von anderen Medien zitiert wird.

Austrian Wings Erwähnung in einer österreichischen Tageszeitung.

Weitere Erwähnung von Austrian Wings als Quelle in einer österreichischen Tageszeitung.

Das Portal beleuchtet in spannenden Berichten eine Vielzahl an Themen und Trends in der nationalen und internationalen Luftfahrt. Mit viel Luftfahrtenthusiasmus ist Austrian Wings zu einem bedeutungsvollen Medium für kompetente Informationen rund ums Fliegen herangewachsen. Wir wünschen alles Gute und gratulieren zum Jubiläum."

Flughafen-Wien-Vorstände Julian Jäger & Günther Ofner über Austrian Wings anlässlich unseres 10-jährigen Bestehens

Das Ranking von Google News misst Austrian Wings hohe Bedeutung bei.

Google News Screenshot

"Die Luftfahrtbranche entwickelt sich rasant weiter und ist von Umbrüchen geprägt. Den Überblick zu behalten und aktuell informiert zu sein ist für uns als Luftverkehrsdienstleister daher besonders wichtig. Austrian Wings ist seit zehn Jahren eine zuverlässige Quelle für Informationen rund um die Fliegerei und aus unserer täglichen Arbeit nicht mehr wegzudenken. Wir gratulieren ganz herzlich zum Jubiläum und wünschen Austrian Wings alles Gute für die kommenden Jahre."

Norbert Draskovits, Direktor Flughafen Linz anlässlich unseres 10-jährigen Bestehens

Tatsache ist ebenso: Austrian Wings liefert keinerlei Statistikdaten an externe Seiten aus. Es existieren im Internet zahlreiche Drittanbieter, welche „Website-Rankings“ betreiben. Derartige vermeintliche Popularitäts-Platzierungen einzelner Websites spiegeln im Regelfall keine tatsächlichen auf Nutzerzahlen oder Besucherinteressen basierenden Ergebnisse wider, sondern orientieren sich vielmehr an Stichproben bestimmter registrierter User (beispielsweise durch „Toolbar“-Verwender) oder Datenbanken, in welche Internetseiten manuell eingepflegt werden. Teils werden derartige Rankings einzelner Seiten auch über bezahlte Kampagnen „verbessert“, obwohl dies nichts mit tatsächlichem Besucherverhalten zu tun hat. Solcherart erzielte Ergebnisse sind somit nicht repräsentativ und teils gravierend verfälscht, weshalb seriöse Anbieter derartige Instrumente üblicherweise nicht für ihre tatsächliche Reichweitenmessung einsetzen.

Diese Zahlen zu unserer Leserreichweite sind selbsterklärend.

Ein Screenshot aus unserem Statistiktool zeigt: Zahlen lügen nicht, "Franz Maier" dagegen wie gedruckt.

Die anonymen Anschuldigungen, die "Franz Maier" verbreitet, entbehren jeder Grundlage. Nicht nur das: Sie erfüllen laut rechtlicher Auskunft eines von uns dazu befragten Medienanwalts gleich mehrere Straftatbestände.

"Ich gratuliere Austrian Wings zum zehnten Jubiläum. Es ist für mich die fachlich kompetenteste Luftfahrtnachrichten-Plattform. All dies ist nur mit motivierten und höchst engagierten Fachexperten möglich, die ihre Begeisterung der Luftfahrt verschrieben haben. Ich freue mich schon auf weitere spannende und stets aktuelle Informationen aus erster Hand."

Werner Senn, von 2005 bis 2020 Leiter österreichische Flugpolizei anlässlich unseres 10-jährigen Bestehens

Kolleginnen und Kollegen aus verschiedenen Medienbereichen haben uns berichtet, wie entsetzt sie waren als sie die e-Mail von "Franz Maier" erhielten. Wir danken allen, die sich bereits solidarisch mit Austrian Wings erklärt und uns über diese Verleumdungskampagne in Kenntnis gesetzt haben.

"Der Luftfahrt-Berichterstatter auf nationaler und internationaler Ebene feiert sein zehnjähriges Bestehen. Die Austrian Cockpit Association ist dankbar, dass es mit Austrian Wings eine Plattform in Österreich gibt, die sachliche Luftfahrtinformation bereithält. Austrian Wings hat in den vergangenen Jahren unzählige News, die für die Pilotenschaft in Österreich wichtig waren, in die Welt getragen. ACA diente dabei oft als Quelle und diese Informationen haben damit ein größeres Publikum erfahren. Andererseits konnten wir unseren Horizont natürlich ebenfalls erweitern. Wir sagen Danke für die mediale Unterstützung unserer Arbeit als Pilotenverband und freuen uns auf weitere spannende zehn Jahre."

Capt. Isabel Doppelreiter, damals Präsidenten der ACA anlässlich unseres 10-jährigen Bestehens

Austrian Wings aktuell in den Google News: Weil "Franz Maier" offenbar ein Problem mit Medien hat, die auf das Verbreiten von Verschwörungszenarien zum Absturz von 4U9525 verzichten, führt er seither eine Verleumdungskampagne gegen Austrian Wings.

Es ist überhaupt nicht schwer zu erkennen, aus welcher Ecke die Verleumdungskampagne gestreut wird und ein Zusammenhang mit unserer Berichterstattung zum Germanwings-Unglück offensichtlich. Das wissen korrekt und nach journalistischen Grundsätzen arbeitende Medienvertreter und messen den Vorwürfen aus diesem Grund keine Bedeutung bei.

Wir finden es trotzdem wichtig aufzuzeigen mit welchen Methoden manche "Mobber" aus der vermeintlichen Anonymität des Internet versuchen Austrian Wings und seinem Team zu schaden.

Dieser Artikel, in dem wir die Verleumdungskampagne von "Franz Maier" / "Dr. Franzmaier" öffentlich machen, findet sich gleichfalls schon nach kurzer Zeit prominent im Google News Ranking.

Es ist Zeit zum Schluss zu kommen. An dieser Stelle: Danke an die Kolleginnen und Kollegen, an unsere Freundinnen und Freunde in den Redaktionen für ihre Solidarität. Sie ist ein klares Bekenntnis gegen "Franz Maiers" Verleumdungskampagne. Eine Bitte: Schickt uns auch weiterhin die e-Mails von "Franz Maier" und seinen "Nachfolge-Peudonymen", die er jetzt, wo wir sein Tun aufgedeckt haben, vielleicht benutzen wird.. Unsere Computerspezialisten sind an der Sache dran, ebenso unser Anwalt. Alle Hinweise auf "Franz Maier" werden natürlich vertraulich behandelt.

(red)