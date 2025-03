Ryanair schafft gedruckte Bordkarten im November endgültig ab

Am November 2025 dieses Jahres wird Ryanair nur noch digitale Bordkarten auf dem Smartphone oder Tablet akzeptieren. Wer seine Bordkarte ausgedruckt in Papierform dabei hat, dem will der wegen der Arbeitsbedingungen seines Personals seit Jahren in der Kritik stehende irische Billigflieger, die Reise künftig verweigern.

Ursprünglich wollte Ryanair die gedruckte Bordkarte bereits mit Mai 2025 abschaffen.

An der Maßnahme gibt es bereits Kritik. In Großbritannien protestierten Passagiere dagegen. Nicht alle Menschen hätten ein Smartphone, außerdem könne die Technik versagen oder der Akku leer werden. In einigen Ländern würden von den Behörden sogar ausgedruckte Bordkarten verlangt.

