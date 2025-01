Ryanair eröffnet 5 neue Strecken ab Pressburg/Bratislava

Ryanair stockt seine Flugverbindungen ab dem slowakischen Hauptstadtflughafen M. R. Štefánik auf. Mit Beginn des Sommerflugplans 2025 (Ende März) wird die irische Fluggesellschaft regelmäßige Flüge in die polnische Stadt Danzig, in die italienische Stadt Bari und zum Hauptflughafen in Mailand - dem internationalen Flughafen Malpensa - aufnehmen. Ab Juni wird sie außerdem Linienflüge in die kroatische Küstenstadt Zadar und auf die griechische Insel Skiathos durchführen.

Darüber hinaus wird Ryanair ab Oktober ein drittes Flugzeug an ihrer Basis in Pressburg/Bratislava stationieren. Im Jahr 2025 plant Ryanair, 1,1 Millionen Passagiere ab Bratislava zu befördern, was einem Wachstum von 25 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht.

„Zehn Jahre nach der Eröffnung der Ryanair-Basis am Flughafen Bratislava im Jahr 2015, damals mit zwei Flugzeugen, wird die Basis um ein weiteres Flugzeug erweitert. Symbolisch feiern wir in diesem Jahr 20 Jahre Ryanair-Präsenz in Bratislava“, sagte Dušan Novota, CEO und Vorstandsvorsitzender des Flughafens M. R. Štefánik.

Die Flugverbindung nach Mailand-Bergamo, die seit ihrer Einführung vor fast 20 Jahren ununterbrochen von Bratislava aus bedient wurde, wird durch eine Flugverbindung zum größten Flughafen Mailands, dem Flughafen Mailand-Malpensa, ersetzt.

Mit Beginn des Sommerflugplans 2025, d. h. ab dem 30. März oder 1. April, werden drei neue Flugverbindungen ab Bratislava aufgenommen. In der Luftfahrt ändert sich der Flugplan mit der Zeitumstellung. Zwei Strecken (Zadar, Skiathos) werden zwischen Juni und September als saisonale Verbindungen geführt.

Mailand-Malpensa wird von Bratislava aus 6 Mal pro Woche angeflogen, jeden Tag außer Mittwoch. Flüge von und nach Danzig sind dreimal wöchentlich - Dienstag, Donnerstag, Samstag - vorgesehen. Die Flüge nach Bari, Zadar und Skiathos werden 2 Mal pro Woche durchgeführt.

Ryanair wird im Sommer 2025 insgesamt 24 Linienflüge ab Bratislava anbieten, im letzten Sommer waren es noch 21. Die Flüge werden von Ryanair mit Flugzeugen des Typs Boeing 737-800 mit einer Kapazität von 189 Passagieren durchgeführt.

