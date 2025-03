SKY Express verlängert Partnerschaft mit AVIAREPS für Deutschland, Österreich und die Schweiz

AVIAREPS, das weltweit führende Unternehmen für internationale Repräsentation, Marketing und Kommunikation für Marken aus den Bereichen Luftfahrt, Tourismus, Gastgewerbe sowie Lebensmittel und Getränke, wurde von der griechischen Ferienfluggesellschaft SKY express zum General Sales Agent (GSA) in Deutschland, Österreich und der Schweiz ernannt. Die Ernennung trat am 1. Februar 2025 in Kraft und macht AVIAREPS verantwortlich für die Verkaufsförderung, Marketing- und Öffentlichkeitsarbeit der Airline in insgesamt 8 Märkten, einschließlich Belgien, Luxemburg, den Niederlanden, Spanien und der Türkei. Die erweiterte Partnerschaft zwischen der Fluggesellschaft und AVIAREPS verdeutlicht, wie Fluggesellschaften ihre internationale Präsenz und Leistung ausbauen können, indem sie das internationale Netzwerk von AVIAREPS sowie deren Expertise im Bereich Verkauf und Marketing nutzen, die auf die Förderung von Luftfahrt- und Tourismustdiensten spezialisiert ist.

Georgios Baliouskas, B2B Sales & Distribution Director bei SKY express: „Wir freuen uns, mit AVIAREPS zusammenzuarbeiten, um unsere Präsenz in diesen wichtigen Märkten zu stärken. SKY express ist die führende Fluggesellschaft Griechenlands für Inlandsreisen und bietet internationalen Touristen und Reisebüros bequemen Zugang zum größten Netzwerk des Landes mit 33 griechischen Destinationen. Darüber hinaus expandiert unser internationales Netzwerk schnell und deckt nun 22 Destinationen ab. Mit der jüngsten Flugzeugflotte Griechenlands, die aus 27 brandneuen Flugzeugen besteht, setzen wir uns dafür ein, unseren Passagieren ein nahtloses Erlebnis zu bieten, das wettbewerbsfähige Tarife, hochwertigen Service und außergewöhnlichen Komfort vereint.“

Marcelo Kaiser, COO Aviation bei AVIAREPS: „SKY express ist eine ausgezeichnete Fluggesellschaft mit einer bedeutenden Abdeckung in ganz Griechenland und ein beeindruckendes Beispiel dafür, wie eine führende Inlandsfluggesellschaft von unseren internationalen Netzwerken und lokalem Know-how profitieren kann, um eine Qualitätsfluggesellschaft mit neuen internationalen Märkten weltweit zu verbinden. Wir freuen uns darauf, die Bekanntheit und den Absatz von SKY express in jedem der drei neuen Märkte, für die wir ernannt wurden, zu steigern.“

SKY express, ein Mitglied der International Air Transport Association (IATA), ist nach eigenen Angaben Griechenlands führende Fluggesellschaft für Inlandsreisen und betreibt das größte Netz des Landes mit 33 Zielen. Die Fluggesellschaft bedient auch ein wachsendes internationales Netzwerk von 22 Zielen.

(red / Sky Express)