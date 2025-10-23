SKY Express fliegt neu nach Berlin (BER)

Nonstop nach Athen und darüber hinaus.

SKY Express fliegt neu vom BER nach Athen. Ab sofort geht es viermal pro Woche (montags, donnerstags, freitags und sonntags) in die griechische Hauptstadt. Die Flugtage sind auf die Bedürfnisse von Urlaubern und Geschäftsreisenden abgestimmt. Geflogen wird mit modernen, neuen Flugzeugen vom Typ Airbus A320neo.

Via Athen bietet die Airline das größte Netzwerk innerhalb Griechenlands und zahlreiche Weiterflugmöglichkeiten zu nahezu allen Zielen im Land sowie zu den beliebten griechischen Inseln. Die neue Verbindung ist spannend für Herbst- und Winterurlauber, Kulturinteressierte und alle, die auch in der kalten Jahreszeit Sonne und mediterranes Flair suchen.

Flugplan im Detail

• BER – Athen / Abflug BER 14.40 Uhr / Ankunft ATH 18.25 Uhr

• Athen – BER / Abflug ATH 11.45 Uhr / Ankunft BER 13.40 Uhr

Die Flugzeit beträgt 2:45 Stunden. Die Zeitverschiebung in Richtung Athen beträgt plus eine Stunde.

(red / Berliner Flughäfen)