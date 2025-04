Lufthansa Group vereinfacht Onlinebuchungen in Zusammenarbeit mit Visa

Die Lufthansa Group wird ab Oktober 2025 in Zusammenarbeit mit Visa die Onlinezahlungsoption ‚Click to Pay‘ auf den Buchungsportalen ihrer Airlines Lufthansa, SWISS, Austrian Airlines und Brussels Airlines einführen.

‚Click to Pay‘ ermöglicht es Kunden, Onlinebuchungen mit der Eingabe ihrer E-Mail-Adresse abzuschließen. Die Eingabe von Debit- und Kreditkartendaten entfällt. Stattdessen können Verbraucher ihre Debit- oder Kreditkarte einmalig auf Webseiten von Zahlungsnetzwerken wie Visa sowie bei kartenausgebenden Banken anmelden und dann ‚Click to Pay‘ nutzen. Über die E-Mail-Adresse werden Verbraucher auf den Buchungsplattformen der Lufthansa Group Airlines oder in anderen Online-Shops erkannt. Das funktioniert auch als Gast und beim Ersteinkauf. Beim Bezahlen wählen Kunden die Kartenzahlung aus und senden die Bestellung ab. Sofern eine Freigabe notwendig ist, erfolgt diese über die Bank (zum Beispiel durch Bestätigung in der Banking-App).

‚Click to Pay‘ steht künftig allen Gästen der Lufthansa Group Airlines unabhängig vom individuellen Kartenanbieter zur Verfügung. Die Lufthansa Group als führender Airline-Konzern Europas ist damit eines der ersten Luftfahrtunternehmen überhaupt, das „Click to Pay“ nutzen wird.

„Wir verbessern stetig die Services für unsere Kunden und wollen ihnen zu jedem Zeitpunkt ihrer Reise einen innovativen Rundumservice bieten”, sagt Dieter Vranckx, Chief Commercial Officer der Lufthansa Group. „Unsere Partnerschaft mit Visa ist der nächste wichtige Schritt, mit dem wir genau diesem Anspruch gerecht werden. Bereits heute können unsere Gäste eigenständiger, einfacher und schneller alle Aspekte einer Flugreise planen und buchen als je zuvor. ‚Click to Pay‘ ist ein großartiges Zusatzangebot mit dem das Reiseerlebnis mit unseren Airlines nun bereits beim Kauf eines Flugtickets weiter optimiert wird.“

„Wir freuen uns sehr, dass wir die Lufthansa Group bei der Einführung von ‚Click to Pay‘ unterstützen können. Für Kunden des führenden Airline-Konzerns in Europa wird der Kaufabschluss damit künftig so einfach, wie sie es vom kontaktlosen Bezahlen kennen “, sagt Albrecht Kiel, Zentraleuropa-Chef bei Visa. „Click to Pay macht die Kartenzahlung im Internet so schnell und sicher wie nie zuvor.“

Mehr Sicherheit durch Click to Pay

Durch die Nutzung von ‚Click to Pay‘ erhöht sich auch die Sicherheit beim Bezahlen im Internet. So werden keine Kartennummern verarbeitet, sondern lediglich digitale Platzhalter. Mit diesen sogenannten Token sinkt das Risiko, Ziel von betrügerischen Handlungen zu werden. Denn Token sind wertlos, wenn sie in falsche Hände geraten. Der Betrug bei ‚Click to Pay‘ ist um bis zu 80 Prozent niedriger verglichen mit manueller Karteneingabe ohne Token.

(red / LH)