Lufthansa Technik forciert Direktverkauf von überholten Flugzeugteilen

Lufthansa Technik baut den Direktverkauf von gebrauchten, überholten Flugzeugteilen an Fluggesellschaften und Betreiber aus - und zwar über den Verkauf von überschüssigen Ersatzteilen aus dem eigenen Gerätepool hinaus. Dieser erweiterte Service bietet eine direkte und kostengünstige Lösung für die steigende Nachfrage nach Flugzeugkomponenten auf einem angespannten Ersatzteilemarkt.

Als nach eigenen Angaben weltweit führendes Unternehmen in der Wartung, Reparatur und Überholung von Flugzeugen betreibt Lufthansa Technik einen der größten und modernsten Ersatzteilepools in der Luftfahrtindustrie. Bisher verkaufte Lufthansa Technik hauptsächlich überschüssige Teile aus seinem großen Bestand an Drittanbieter. Diese Flugzeugkomponenten sind wegen ihres guten Zustands und ihrer Zertifizierung sehr nachgefragt. Mit dem neuen Direktverkauf von Used Serviceable Material, sogenannten USM-Teilen, bietet Lufthansa Technik nun eine effiziente und kostengünstige Möglichkeit, zertifizierte Flugzeugersatzteile direkt von der Quelle zu erhalten. Die USM-Geräte stammen nicht nur aus überschüssigen Beständen, sondern auch aus der Verwertung von Flugzeugen. Jedes Teil wird geprüft und zertifiziert. Das USM-Angebot ist auf einschlägigen Plattformen wie Aeroxchange (CAGE-Code 6MJ89) verfügbar.

"Mit dem Direktverkauf von USM-Teilen machen wir es für Fluggesellschaften und Flugzeugbetreiber einfacher, schneller und kostengünstiger, die zertifizierten Ersatzteile zu bekommen, die sie benötigen", erklärte Georgios Ouzounidis, Vice President Sales für Amerika bei Lufthansa Technik. "Jede überholte Komponente wird sorgfältig geprüft und zertifiziert, sodass sie unseren hohen Sicherheits- und Leistungsstandards entspricht und eine zuverlässige sowie stetige Versorgung gewährleistet ist."

Ein eigens eingerichtetes Team bei der US-Tochtergesellschaft von Lufthansa Technik, Lufthansa TechnikComponent Services, verwaltet von Miami aus die Kundenbestellungen und sichert den reibungslosen Ablauf des Beschaffungsprozesses. Die schnelle Distribution der Ersatzteile in ganz Amerika wird durch ein Lager in Fort Lauderdale gewährleistet. In Tulsa befindet sich darüber hinaus das operative USHauptquartier des Unternehmens mit der wachsenden Komponentenwerkstatt des Unternehmens. Lufthansa Technik wird seine USM-Lösung erstmals auf der MRO Americas 2025 in Atlanta vorstellen. Dort erfahren Messebesucherinnen und -besucher mehr darüber, welche Vorteile Fluggesellschaften und Flugzeugbetreiber durch den neuen Service erwarten können.

(red / LHT)