Top Gun Fangemeinde trauert: "Iceman" Darsetller Val Kilmer gestorben

Neben Tom Cruise als "Maverick" brillierte Val Kilmer in der Rolle des "Iceman" im Fliegerfilmklassiker Top Gun von 1986. Anfänglich waren die beiden Charaktere Konkurrenten, die sich nicht ausstehen konnten. Im Lauf der Filmhandlung wurden sie jedoch Freunde, als "Maverick" "Iceman" im Luftkampf das Leben rettete.

Auch im 2022 erschienenen zweiten Teil von "Top Gun" mit dem Untertitel "Maverick" hatte Val Kilmer eine Rolle. Neben Cruise war Kilmer der einzige Schauspieler aus der Originalbesetzung des ersten Teils, der auch in der Fortsetzung mitspielte.

Der am 31. Dezember 1959 in Los Angeles geborene Kilmer war nicht nur als Schauspieler tätig, sondern auch als Sänger. Außerdem arbeitete er als Synchronsprecher.

Seit seiner Kehlkopfkrebserkrankung vor einigen Jahren hatte Kilmer ein Tracheostoma und nutzte eine Ersatzstimme zur Verständigung.

Am 1. April 2025 erlag Val "Iceman" Kilmer in Los Angeles einer Lungenentzündung, wie seine Tochter Mercedes der "New York Times" bestätigte.

Er war von 1989 bis 1996 mit der Schauspielerin Joanne Whalley verheiratet. Aus dieser Ehe stammen zwei Kinder - Mercedes und Jack Kilmer.

