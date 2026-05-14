40 Jahre TOP GUN - Kultfilm jetzt zurück im Kino

Der Kultfilm Top Gun kam vor 40 Jahren in die Kinos. Aus Anlass dieses Jubiläums wird das ikonische Fliegerspektakel aktuell in mehreren österreichischen Kinos erneut aufgeführt - zum Teil auch in der englischen Originalfassung.

Details zu den Vorführungen in den Cineplexx-Kinos.

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Der junge Lieutenant Pete „Maverick“ Mitchell (Tom Cruise) ist ein Kampfpilot bei der United States Navy. Bei einer heiklen Mission müssen Maverick und sein Waffensystemoffizier Nick "Goose" Bradshaw (Anthony Edwards) die Befehle ihres Kommandanten Stinger (James Tolkan) missachten, um einem Kameraden zu helfen, der eine Panikattacke bekommen hat. Dadurch werden Maverick und Goose von Stinger widerwillig für die Ausbildung bei der United States Navy Fighter Weapons School, genannt "Top Gun" vorgeschlagen. Dort liefert sich Maverick gleich eine Rivalität mit dem Flugschüler Tom "Iceman" Kazanski (Val Kilmer). Außerdem bekommt er durch seine rücksichtslose Flugweise Probleme. Er gewinnt zwar regelmäßig Flugkämpfe, z.B. gegen Ausbilder Leutnant Commander Rick "Jester" Heatherly (Michael Ironside), bricht dabei jedoch Einsatzregeln und handelt nicht gerade teamfähig.

Fazit: Ein Filmklassiker mit echten Flugaufnahmen der legendären Typen F-14, A4 und F-5 (als fiktive MiG 28) - ohne Computeranimation. Echtes Filmhandwerk, das Tom Cruise zum Weltstar machte.

(red)