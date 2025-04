United Airlines: Mehr Flüge über den Pazifik und innerhalb Asiens

Ergänzend zum Ausbau der Transatlantikverbindungen erweitert United Airlines in den kommenden Monaten auch das Flugangebot über den Pazifik sowie innerhalb Asiens. So wird United ab Herbst 2025, vorbehaltlich Regierungsgenehmigung, von Hongkong täglich in die thailändische Hauptstadt Bangkok sowie nach Ho-Chi-Minh-Stadt im Süden Vietnams fliegen. Hongkong selbst bedient die Airline beispielsweise ab San Francisco und Los Angeles.

Mit Adelaide vergrößert United ab dem 11. Dezember 2025 das Flugangebot nach Australien auf dann vier Städte. Die Verbindung ab San Francisco wird dreimal pro Woche bedient. Neben Adelaide gehören in Australien bereits Sydney, Brisbane und Melbourne zum globalen United-Streckennetz.

Zudem gibt es mehr Flüge auf die Philippinen. Am 25. Oktober startet United einen zweiten täglichen Nonstopservice zwischen San Francisco und Manila.

Insgesamt erweitert United das Pazifik-Flugangebot damit auf 32 Städte in der Region – viermal mehr als jeder andere US-Carrier. Allein im letzten Jahr beförderte die Airline dort rund sechs Millionen Passagiere.

United fliegt in San Francisco auf Rekordkurs

Mit der Expansion in Richtung Pazifik steigt bei United auch die Bedeutung des Drehkreuzes San Francisco. Für 2025 rechnet die Fluglinie mit einem Plus an Flügen um etwa 20 Prozent gegenüber 2024, was sogar den bisherigen Spitzenwert von 2019 um 6 Prozent übertrifft. Insgesamt bedient United ab SFO im diesjährigen Sommer 111 Städte und führt dabei im Durchschnitt fast 300 Flüge pro Tag durch. Vor diesem Hintergrund investiert die Airline bis 2029 etwa 2,6 Milliarden US-Dollar am Flughafen von San Francisco in die Modernisierung und Erweiterung. Ab Europa gibt es aktuell elf tägliche Nonstopflüge nach San Francisco ab acht Städten, darunter auch ab Frankfurt (zweimal pro Tag) und München. Während des Sommers fliegt United außerdem täglich von Zürich in die „City by the Bay“.

Größtes internationales Streckennetz

Gemessen an Sitzmeilen verfügt United über das größte internationale Streckennetz ab/bis Nordamerika. Pro Tag führt die Airline rund 500 Flüge zu bzw. ab 150 Zielen außerhalb der USA durch.

(red / UA)