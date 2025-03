United Airlines führt Grab-and-Go in Houston ein

Zugang zum neuen United Club Fly haben Mitglieder des United Clubs sowie alle United-Passagiere in Premiumklassen. Für den Eintritt müssen sie lediglich ihre Bordkarte am Automaten scannen. Im United Club Fly erwartet sie eine große Snackauswahl mit warmem Süßgebäck, Sandwiches, Salaten und Wraps sowie Softdrinks, frisch gepresstem Orangensaft und Vielem mehr. Ein Barista bereitet Kaffeespezialitäten frisch zu.

Der United Club Fly in Houston ist bereits der zweite Standort dieses Konzepts. Der erste hatte im Dezember 2022 in Denver eröffnet und zählte seitdem mehr als 300.000 Gäste. In Houston befindet sich der Club an der Südseite des Terminalbereichs B. Sein modernes Design erinnert an das Image der Stadt als Space City. Insgesamt investiert United in Houston derzeit rund 2,6 Milliarden US-Dollar, unter anderem in die Renovierung und Vergrößerung von Terminal B sowie in einen neuen United Club (Eröffnung 2026). Auch an anderen Flughäfen engagiert sich United für zusätzlichen Komfort für die Fluggäste. So erweitert die Airline die Polaris Lounges an den Airports von Chicago und New York/Newark. Ebenfalls noch in diesem Jahr werden die Erneuerung und Vergrößerung der United Clubs in Denver abgeschlossen, und in Hongkong erfolgt die Wiedereröffnung des United Clubs. Auf einen ganz neuen United Club können sich Passagiere 2026 in San Francisco freuen.

(red / UA)