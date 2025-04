Wucher Helicopter lädt zum Tag der offenen Tür am 3. Mai in Ludesch

Die Gründung von Wucher Helicopter vor 50 Jahren ist Anlass genug für einen großen Tag der offenen Tür beim Hauptsitz in Ludesch/Vorarlberg.

Am 3. Mai öffnet Wucher Helicpter Türen und Tore. Es wird ein Tag voller Action mit spektakulären Flugshows, bei denen die Profi-Piloten von Wucher ihre Skills zeigen. Die Hubschrauber-Flotte kann ganz aus der Nähe bestaunt werden und im Wartungshangar kommen Technikfreaks voll auf ihre Kosten. Bei der Gallus-Flugrettung stehen Piloten, Flugretter und Flugärzte für Auskünfte zur Verfügung. Im speziell eingerichteten Kino wird der neue Imagefilm vorgeführt. Modellbauer aus dem In- und Ausland sind am Start und präsentieren ihre detailgetreuen Hubschraubermodelle. Für Essen und Trinken ist natürlich auch gesorgt, und das Kinderprogramm hat jede Menge coole Aktivitäten im Angebot.

Tag der offenen Tür bei Wucher Helicopter Ludesch

Alles dreht sich um den Hubschrauber

Datum: 03.05.2025

Uhrzeit: 10 – 17 Uhr

Der Eintritt ist frei!

Kostenlose Anreise mit Bahn und Bus

Die einfachste und bequemste Anreise am 3. Mai sind, neben dem Fahrrad, die öffentlichen Verkehrsmittel. Mit Coupon können diese sogar kostenlos benützt werden. Vom Bahnhof Ludesch fahren Bus-Shuttles zum Wucher Heliport. Der Coupon gilt zur An-/Abreise aus dem gesamten Gebiet des Vorarlberger Verkehrsverbundes, inkl. St. Anton am Arlberg, Lindau/D und St. Margrethen/CH. Parkplätze stehen nur begrenzt zur Verfügung.

Programm 3. Mai 2025

10 Uhr Beginn, Einlass Festgelände Ganztägig Bewirtung Hangar 2 Ganztägig Hubschrauber Static Displays Ganztägig Einblicke Wartungshangar 11 Uhr Flugshow 12 Uhr Modellhubschrauber 13 Uhr Flugshow 14 Uhr Modellhubschrauber 15 Uhr Flugshow 17 Uhr Offizielles Ende

Moderation: Andreas Seeburger

Detail-Informationen auf www.wucher.at

(red / Wucher)