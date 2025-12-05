Tödlicher Flugunfall beim Wucher Helicopter

Während eines alpinen Arbeitseinsatzes ist ein Helicopter des Vorarlberger Traditionsunternehmens Wucher Helicopter verunglückt. Eine Person kam ums Leben, zwei weitere wurden verletzt.

Der tödliche Flugunfall ereignete sich in Norditalien. Das Unternehmen Wucher Helicopter bestätigte einen Bericht des ORF Vorarlberg. Die genauen Hintergründe seien noch unklar. Vermutlich habe der Helikopter während des Arbeitseinsatzes ein Bodenhindernis berührt und stürzte daraufhin ab. Ein Arbeiter am Boden kam dabei ums Leben, der Pilot und das zweite Besatzungsmitglied wurden leicht verletzt.

"Mit großer Bestürzung bestätigen wir, dass es im Rahmen eines Arbeitseinsatzes in der Gemeinde Lanzada, Provinz Sondrio, Region Lombardei, Italien, am 4. Dezember 2025 zu einem Hubschrauberunglück gekommen ist. Der von unserem Unternehmen betriebene Hubschrauber war im Auftrag von Sicherungs- und Transportarbeiten in einem alpinen Gefahrengebiet eingesetzt.", zitierte der ORF Vorarlberg einen Sprecher von Wucher Helicopter.

Bei der verunfallten Maschine handelt es sich um einen Helikopter des Typs Ecureuil. Wucher Helicopter gilt als Traditionsunternehmen mit einer ausgesprochen positiven Sicherheitsbilanz. Allerdings sind Arbeitsflüge in Bodennähe im alpinen Gelände grundsätzlich mit einem erhöhten Risiko verbunden.

