Alles neu macht der Mai: Neue Ziele und mehr Flüge ab Düsseldorf

Reisende können sich ab Mai über ein deutlich größeres Flugangebot am Düsseldorfer Airport freuen. Zahlreiche Airlines erweitern ihr Programm um neue Verbindungen, nehmen beliebte Saisonziele wieder auf oder erhöhen die Taktung auf stark nachgefragten Strecken – vor allem rund ums Mittelmeer und in Richtung Südosteuropa. Die Reisesaison zieht spürbar an: Im Mai rechnet der Flughafen Düsseldorf mit rund 14.500 Starts und Landungen sowie über zwei Millionen Passagieren – Spitzenwert im bisherigen Jahresverlauf.

Im Rahmen einer Vertriebskooperation mit SunExpress nimmt Electra Airways am 16. Mai erstmals den Betrieb in Düsseldorf auf. Die bulgarische Fluggesellschaft steuert zweimal pro Woche Burgas an (freitags und sonntags) und bietet samstags eine Verbindung nach Varna an der Schwarzmeerküste. Bei easyJet ergänzt ab dem 2. Mai Edinburgh (jeweils dienstags und freitags) das bestehende Angebot nach London-Gatwick und Mailand.

Condor erweitert ihr Netzwerk um zwei neue Ziele: Ab dem 3. Mai geht es nach Larnaka auf Zypern (mittwochs und samstags), ab dem 4. Mai folgt Genua in Norditalien (sonntags). Außerdem kehren die saisonalen Strecken nach Split, Lamezia Terme, Zakynthos, Olbia, Preveza, Samos, Ibiza und Chania zurück. Auf beliebten Strecken steigen die Frequenzen weiter – unter anderem nach Palma de Mallorca (bis zu 26 Flüge pro Woche), Antalya (6), Kreta (9) und Rhodos (5).

Eurowings nimmt mehrere neue Ziele ins Programm: Mostar (ab 3. Mai, samstags), Ponta Delgada auf den Azoren (ab 10. Mai, samstags), Preveza (ab 3. Mai, zweimal wöchentlich) sowie eine temporäre Verbindung nach Genua (ab 8. Mai, donnerstags für sechs Wochen). Hinzu kommt eine neue Verbindung nach Warschau, die ab dem 2. Mai fünfmal wöchentlich bedient wird. Außerdem nimmt die Airline viele Sommerziele wieder in den Flugplan, darunter Belgrad, Tivat, Jersey und Bastia. Insgesamt sind im Mai bis zu 700 wöchentliche Starts geplant.

TUIfly erweitert ihr touristisches Angebot um Genua (ab 8. Mai, donnerstags für fünf Wochen), Patras (ab 2. Mai, dienstags und freitags) und Menorca (ab 8. Mai, donnerstags). Die Frequenzen nach Ibiza und Jerez de la Frontera steigen auf jeweils drei wöchentliche Flüge, Mallorca wird mit bis zu 15 Abflügen pro Woche bedient.

Freebird Airlines nimmt am 22. Mai die Verbindung nach Dalaman wieder auf (donnerstags und sonntags). Croatia Airlines kehrt ab 10. Mai mit Flügen nach Split zurück (donnerstags und samstags). Corendon Airlines steuert ab dem 2. Mai wieder Zonguldak (montags und freitags) an und erhöht die Frequenz nach Kayseri auf zwei wöchentliche Verbindungen (dienstags und samstags). Die Schwestergesellschaft Corendon Airlines Europe startet ebenfalls am 2. Mai wieder nach Korfu (montags und freitags) und bedient Kreta täglich. Finnair erhöht ihre Direktverbindung nach Helsinki auf bis zu 20 wöchentliche Flüge. Nouvelair baut ab Mai das Angebot nach Tunesien aus: Djerba wird bis zu viermal, Monastir bis zu sechsmal pro Woche bedient. Vueling erhöht die Abflüge nach Barcelona auf bis zu 18-mal in der Woche.

SunExpress ergänzt ihr umfangreiches Türkei-Angebot ab dem 28. Mai um Konya (samstags). Darüber hinaus werden die Verbindungen nach Ordu-Giresun, Diyarbakir, Balikesir, Zonguldak und Kayseri entsprechend der gestiegenen Nachfrage aufgestockt.

