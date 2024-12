Düsseldorf - mehr Verbindungen mit EasyJet

EasyJet baut ihr Streckenangebot ab Düsseldorf noch vor Beginn der Operation in 2025 aus. Ab 30. März 2025 verbindet die Airline die Rheinmetropole bis zu zwölfmal wöchentlich mit Mailand-Malpensa (MXP). Die neue Route ergänzt die kürzlich angekündigten Flüge nach London-Gatwick, Edinburgh und Nizza und stärkt ab dem kommenden Sommer die Präsenz der Airline am Flughafen Düsseldorf. Auch die Flüge nach Mailand-Malpensa sind nun buchbar.

Lars Redeligx, Vorsitzender der Geschäftsführung der Flughafen Düsseldorf GmbH, betont die Bedeutung der neuen Verbindung: „Mailand und Düsseldorf sprechen dieselbe Sprache, wenn es um Kunst, Kultur, Mode, Vielfalt, Innovation und Wirtschaftskraft geht. Ich freue mich, dass EasyJet die Brücke zwischen diesen beiden dynamischen Metropolen stärkt. Geschäftsreisende profitieren von mehr Flugoptionen und größerer Flexibilität, während Privatreisende eine größere Auswahl für einen Städtetrip oder für Entdeckungen in Norditalien haben. Die neue Verbindung von EasyJet zwischen unserem Flughafen und Mailand spiegelt erneut das Vertrauen in das Nachfragepotenzial der Rhein-Ruhr-Region wider.“

EasyJet hat heute seine Pläne für Italien vorgestellt, nachdem Ende November die Airline im Rahmen der Transaktion zwischen ITA und Lufthansa als sogenannter „Remedy Taker“ für Kurzstreckenflüge genehmigt wurde. Die Entscheidung bedeutet, dass EasyJet Start- und Landerechte der ITA erhält und damit eine größere Auswahl an Reisezielen und erschwingliche Tarife für Reisende von und nach den beiden wichtigsten italienischen Städten anbieten kann. Ab Frühjahr 2025 wird EasyJet insgesamt 27 neue Strecken von und nach Italien anbieten. Mit sechs neuen Direktverbindungen zwischen Deutschland und Italien wird auch das Flugangebot für deutsche Reisende um mehr als 500.000 zusätzliche Sitzplätze ausgebaut.

Stephan Erler, Country Manager Deutschland und Schweiz bei EasyJet, erklärt: „Wir freuen uns, dass wir für die Kurzstreckenflüge in Mailand und Rom als „Remedy Taker“ zugelassen wurden und nun mit der Eröffnung unserer neuen Basen in Mailand-Linate und Rom-Fiumicino auch das Angebot für deutsche Reisende nach Italien weiter ausbauen können. Mehr als 500.000 Sitzplätze stehen unseren Kunden auf den sechs neuen Direktverbindungen an den Standorten Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg und München zur Verfügung und wir bieten somit noch mehr Auswahl für die nächste Italienreise, sei es für einen Städtetrip oder Geschäftsreisen.“

Vielseitige Reisemöglichkeiten mit EasyJet

Mit der neuen Verbindung nach Mailand wächst das Angebot von EasyJet ab Düsseldorf im Sommer 2025 auf insgesamt bis zu 21 wöchentliche Abflüge. Die Strecken bedienen sowohl den Geschäftsreisemarkt als auch die wachsende Nachfrage nach Städtereisen zu beliebten Zielen in Europa. Erstmals haben Reisende aus Düsseldorf und Nordrhein-Westfalen nun auch die Möglichkeit, das Pauschalreisenangebot von EasyJet holidays zu nutzen.

Reisende können bei EasyJet holidays kombinierbare Pakete aus Flug und Hotel oder Ferienhaus buchen. Für die Sommersaison 2025 stehen über 3.000 Hotels und Unterkünfte zur Auswahl, sodass attraktive Pauschalreisen künftig für alle neuen Destinationen ab Düsseldorf verfügbar sind. Alle Pauschalreisebuchungen umfassen Flug und Unterkunft und sind mit einer Anzahlung von 75 Euro pro Person abgesichert.

Die EasyJet-Strecken ab DUS im Überblick:

Düsseldorf – London-Gatwick, bis zu 3x wöchentlich (Mo, Fr, So),

ab 30. März 2025

ab 30. März 2025 Düsseldorf – Edinburgh, bis zu 2x wöchentlich (Di, Fr), ab 2. Mai 2025

Düsseldorf – Nizza, bis zu 4x wöchentlich (Di, Do, Fr, So),

ab 24. Juni 2025 Düsseldorf – Mailand-Malpensa, bis zu zwölfmal wöchentlich (Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So mit zwei täglichen Verbindungen am Mo, Di, Do, Fr, So) ab 30. März 2025

ab 24. Juni 2025

(red / DUS)