Flughafen Graz lädt wieder zum Airport-Run

Am 5. Juni gehen 800 Sportlerinnen und Sportler für den guten Zweck an den Start.

Auch in diesem Jahr waren die Startplätze bereits nach kurzer Zeit ausverkauft. 800 Läufer gehen am 5. Juni an den Start, um sich nicht nur auf einer Strecke von 5,8 Kilometer zu messen, sondern auch das Kinder- und Familienhospiz Sterntalerhof zu unterstützen (www.sterntalerhof.at), so der Flughafen Graz in einer Aussendung.

Datum: Donnerstag, 5. Juni

Zeit: 18:30 (der Start erfolgt um 19:00 Uhr)

PROGRAMM

13 bis 17.30 Uhr: Check-in und Startnummernausgabe

ab 17 Uhr: Eintreffen der ersten Läufer:innen

18.30 Uhr: Gemeinsames Warm-Up

19.00 Uhr: Start 4. Graz Airport Run

19.20 Uhr: Eintreffen der ersten Läufer:innen im Ziel

20.00 Uhr: Zielschluss

20.15 Uhr: Siegerehrung

bis 22 Uhr: Musikalischer Ausklang

(red / GRZ)