Details zum Winterflugplan am Flughafen Graz

Der neue Flugplan des Graz Airport kurz und bündig zusammengefasst: 6 Umsteigeflughäfen, beliebte Metropolen (darunter neu: London), abbwechslungsreiche Badedestinationen sowie Sonderflüge.

Über Frankfurt, München, Wien, Zürich, Düsseldorf und Istanbul in die Welt

„Seit langer Zeit können wir auch im Winter wieder Istanbul mit dem Zielflughafen Sabiha Gokcen anbieten“, freut sich Wolfgang Grimus, Geschäftsführer des Graz Airport. „Damit stehen unseren Fluggästen auch im Winter insgesamt sechs Umsteigeflughäfen zur Verfügung, über die ab Graz mit nur einmal Umsteigen mehr als 200 weitere Flugziele weltweit erreichbar sind.

Städtefans freuen sich nicht nur über die neue Direktverbindung nach London, die ab 21.11. dreimal pro Woche abhebt. Mehrmals wöchentlich geht es auch nach Berlin und Hamburg.

Ab unter die natürliche Vitamin-D-Dusche

Im Winter Sonne tanken, am Strand chillen, beim Schnorcheln bunte Unterwasserwelten bestaunen, ist ein Traum, der leicht Wirklichkeit wird. Gran Canaria und Hurghada stehen wöchentlich bzw. zweimal pro Woche am Plan, Teneriffa und Antalya wöchentlich mit kurzen saisonbedingten Unterbrechungen.

Noch bunter wird der Winter mit einigen Sonderflügen

Während des Wechsels vom Sommer- auf den Winterflugplan bietet Gruber Reisen noch Sonderflüge nach Malaga, Paphos und Sevilla an. Ein besonderes Schmankerl sind in diesem Herbst auch die Ferienflugverbindungen nach Larnaca und Palma de Mallorca, die sogar bis Ende Oktober/Anfang November geführt werden.

Den Reigen der Sonderflüge im Jahr 2025 schließt schließlich Springer Reisen mit einem Sonderflug nach Lissabon von 5. – 8.12.2025.

(red / GRZ)