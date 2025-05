Korean Air baut Drehkreuz für urbane Luftmobilität in Bucheon

Korean Air investiert 1,2 Billionen KRW in den Bau eines Forschungs- und Entwicklungszentrums der nächsten Generation für urbane Mobilität und Flugsicherheit in Bucheon in der Provinz Gyeonggi, um ein wichtiges neues Zentrum für zukünftige Mobilität und Innovationen in der Luft- und Raumfahrt in Korea zu schaffen.