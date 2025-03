Korean Air wertet Lounges auf und führt Premium Economy Class ein

Die Fluggesellschaft wird ihre bestehenden Lounges im Terminal 2 des Incheon International Airport erweitern und renovieren. Neue „Prestige Class Garden Lounges“ werden sowohl im Ost- als auch im Westflügel eingerichtet, die im Rahmen der Phase 4 der Flughafenerweiterung hinzugekommen sind. Diese Verbesserungen tragen dem erhöhten Passagieraufkommen nach der Erweiterung des Flughafens und dem Umzug von Asiana Airlines in das Terminal 2 Rechnung.

Die bestehende Prestige Class Lounge im Ostflügel wird auf die doppelte Größe erweitert, während die Miler Club Lounge ebenfalls vergrößert wird. Diese vier Lounges werden ab August 2025 nach und nach eröffnet und bieten eine geräumigere Umgebung für ein hochwertiges Kundenerlebnis.

Die First Class Lounge und die Prestige Class Lounge im Westflügel werden renoviert und im April 2026 wiedereröffnet. Sobald alle Modernisierungen abgeschlossen sind, wird Korean Air in Incheon insgesamt sechs Lounges betreiben und damit die Gesamtfläche der Lounges um das 2,5-fache vergrößern und die Sitzplatzkapazität verdoppeln.

Die First Class Lounge wird in einen Premiumbereich umgewandelt, der über die Konventionen einer Flughafenlounge hinausgeht. Die Fluggesellschaft plant, eine elegante und raffinierte Umgebung zu schaffen, die einen anspruchsvollen Komfort bietet, wie man ihn von Lounges in Luxushotels kennt.

Das Speisen- und Getränkeangebot wird durch Live-Küchen mit frischen und abwechslungsreichen Gerichten deutlich verbessert. Barkeeper und Baristas servieren vor Ort Cocktails, Weine und Getränke. Spezielle Bäckereien und Konditoreien bieten Croissants, Pizzen und Desserts, während eine eigene Pastabar frisch zubereitete Gerichte anbietet.

Die Fluggesellschaft wird auch ihre Lounges an den großen internationalen Drehkreuzflughäfen renovieren. Die Lounges in Los Angeles (LAX) und New York John F. Kennedy International Airport (JFK) werden komplett umgestaltet und in ein urbanes Ambiente verwandelt.

Korean Air verbessert das Lounge-Erlebnis am Flughafen mit einer neuen Funktion in ihrer mobilen App. Mit dem Update erhalten die Passagiere Echtzeitinformationen über die Lage der Lounges, ihre Ausstattung, Reservierungen und Besucherzahlen, was die Planung und den Aufenthalt vor dem Flug erleichtert.

Als Reaktion auf die wachsende Marktnachfrage wird Korean Air außerdem Premium Economy Sitze einführen. Die Fluggesellschaft wird 11 Flugzeuge des Typs Boeing 777-300ER umrüsten, indem sie die First Class-Kabinen entfernt und Premium Economy-Kabinen einbaut.

Die ersten umgerüsteten Flugzeuge werden in der zweiten Jahreshälfte 2025 mit einer Drei-Klassen-Konfiguration in Dienst gestellt: Prestige (Business), Premium Economy und Economy. Die Flottenumrüstung wird bis 2026 fortgesetzt, um die Verfügbarkeit der Premium Economy auf weiteren Strecken zu erhöhen.

(red / KE)