Lufthansa bestätigt Austrian Wings Bericht: Ex-Vorstand Jürgen Weber verstorben

Karl-Ludwig Kley, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Deutschen Lufthansa AG sagt: „Die heutige Lufthansa wäre ohne Jürgen Weber nicht denkbar. In seinen Jahren als Vorstands- und Aufsichtsratsvorsitzender hat er sie geformt und geprägt. Er wusste um die verbindende Kraft des Luftverkehrs. Die Gründung der Star Alliance oder auch der Ausbau des Frankfurter Flughafens sind ganz wesentlich sein Erfolg. Gleichermaßen wirkte er nach innen, in das Unternehmen hinein. Kein anderer hat die Seele der Mitarbeiter so angesprochen, wie Jürgen Weber. Kein anderer hat die Kultur der Lufthansa so geprägt wie er. Wir verneigen uns vor der Lebensleistung einer großen Persönlichkeit. Jürgen Weber wird immer einen Ehrenplatz in der Geschichte unseres Unternehmens haben."

Carsten Spohr, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Lufthansa A G, drückt im Namen der Mitarbeitenden der Lufthansa Group sein tiefes Mitgefühl aus: „Jürgen Weber wurde zu Recht Mr. Lufthansa genannt. Sein ganzes Berufsleben hat er unserem Unternehmen gedient und es geprägt. Wie niemand sonst steht Jürgen Weber für die Erneuerung der Lufthansa im Rahmen der Sanierung und Privatisierung in den 90er-Jahren. Entscheidende Weichenstellungen und Entwicklungen der Deutschen Lufthansa AG sind und bleiben untrennbar mit seinem Namen verbunden. Wir Lufthanseaten schulden Jürgen Weber für seine großen Verdienste um die Lufthansa Group großen Dank. Unsere Gedanken sind nun bei seiner Familie.“

Jürgen Weber kam 1967 als junger Ingenieur zur Lufthansa und wurde nach einer steilen Karriere im Technik-Ressort 1990 in den Vorstand der Deutschen Lufthansa AG berufen. Von 1991 bis 2003 führte er das Unternehmen als Vorstandsvorsitzender und war von 2003 bis 2013 Vorsitzender des Aufsichtsrats, danach blieb er bis zu seinem Tod Ehrenaufsichtsratsvorsitzender. In seiner Amtszeit verantwortete er nicht nur die Sanierung, die Restrukturierung und die Privatisierung der Airline mit dem Kranich am Leitwerk. Er trimmte die Lufthansa wieder auf Erfolgskurs und bewies schon in der 1990er Jahren seinen strategischen Weitblick. Als einer ihrer Gründerväter schmiedete Jürgen Weber die Star Alliance – bis zum heutigen Tag das größte weltumspannende Airline-Bündnis.

(red / LH)