Lufthansa-Urgestein Jürgen Weber verstorben

Jürgen Weber hatte eine beeindruckende berufliche Karriere hinter sich. Nach der Matura 1961 studierte er Luftfahrttechnik an der Technischen Hochschule Stuttgart und erlangte den akademischen Graz Diplom Ingenieur. Nach einer beruflichen Tätigkeit an der TH Stuttgart wechselte er 1967 zur Lufthansa nach Hamburg. Nur 7 Jahre später war er bereits als Leiter der Hauptabteilung Wartung für die technische Instandhaltung der Kranich-Flotte verantwortlich. 1978 wurde er Leiter der Hauptabteilung Fluggerät, zwei Jahre später nahm er an einem Management-Programm des Massachusetts Institute of Technology teil.

1987 die nächste Stufe auf der Karriereleiter: Der Vorstand der Lufthansa ernannte ihm zum Generalbevollmächtigten für die Technik und nur zwei Jahre später wurde Weber Vorstandsmitglied. 1990 übernahm er den Posten des Technikvorstandes, später den stellvertretenden Vorstandsvorsitz.

Nur ein Jahr später, 1991, der Höhepunkt: Jürgen Weber wurde Vorsitzender des Lufthansa-Vorstandes. Diesen Posten hatte er 12 Jahre lang inne, ehe er 2003 von Wolfgang Mayrhuber abgelöst wurde. Weber selbst wechselte in den Lufthansa-Aufsichtsrat, wo er bis 2013 blieb. Außerdem nahm er Aufsichtsratsmandate bei der Allianz Lebensversicherungs-AG, der Bayer AG, der Hapag-Lloyd AG, der Willy Bogner GmbH & Co., der Voith AG sowie der Loyalty Partner GmbH und der Tetra Laval Group wahr und war außerdem Mitglied des Konzernbeirats der Deutschen Bahn.

Jürgen Weber war verheiratet und Vater von zwei Kindern. Er lebte zuletzt in Hamburg.

