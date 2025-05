Vereinigung Cockpit erreicht wichtigen Erfolg im Kampf für sichere Pilotenausbildung

In den vergangenen Monaten hatte sich innerhalb der ICAO-Arbeitsgruppe „Pilot Training and Licensing Panel“ (PTLP) eine Initiative formiert, die eine Lockerung der bestehenden Ausbildungsanforderungen – insbesondere durch vermehrte Anrechnung von Simulatorstunden – zum Ziel hatte. Diese Pläne stießen auf massiven Widerstand seitens der VC und ihres internationalen Dachverbands IFALPA (International Federation of Air Line Pilots’ Associations).

VC warnt vor sicherheitspolitischen Risiken

Konkret sollte es Ausbildungsorganisationen mit CBTA-Zertifizierung (Competency-Based Training and Assessment) ermöglicht werden, reale Flugstunden im Flugzeug in erheblichem Umfang durch Flugsimulatortraining zu ersetzen. Die Industrie argumentierte, dass moderne, datengetriebene Trainingskonzepte ausreichend Sicherheit garantieren würden.

Die VC hingegen machte in mehreren Gremiensitzungen deutlich, dass reale Flugerfahrung durch keine Technologie vollständig ersetzbar ist – insbesondere nicht in komplexen oder unvorhersehbaren Situationen. Sie warnte eindringlich vor einer Fragmentierung der globalen Ausbildungsqualität und langfristigen Risiken für die Flugsicherheit.

Ein Etappensieg für Qualität und Sicherheit

„Dieser Erfolg ist ein Meilenstein für die Integrität der Pilotenausbildung weltweit“, erklärt VC-Vorständin für Flight Safety Anja Granvogl. „Er zeigt, dass fundierte Argumente, internationale Zusammenarbeit und fachliche Präsenz in den Gremien Wirkung zeigen können – auch gegenüber wirtschaftlich mächtigen Interessen. Für die VC steht fest: Sicherheit darf nicht verhandelbar sein.“

Dabei ist klar: Die VC investiert seit Jahren erhebliche personelle und fachliche Ressourcen in die Weiterentwicklung und Sicherung der Flugsicherheit. Diese Investitionen sind nicht nur wichtig, sondern absolut notwendig. Als unabhängige, fachlich fundierte Instanz fungieren wir, zusammen mit unseren Partnern, als zentrales Korrektiv im internationalen Luftverkehrssystem. Trotz des erreichten Erfolgs bleibt die Lage angespannt – die Debatte um die Zukunft der Pilotenausbildung wird die ICAO auch in den kommenden Jahren intensiv beschäftigen.

(red / VC)