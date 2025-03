Vereinigung Cockpit lädt Lufthansa-Führungskräfte zu Spitzengespräch ein

Eingeladen sind unter anderem Dr. Michael Niggemann (Personalvorstand Deutsche Lufthansa AG), Jens Ritter (CEO Lufthansa Airlines), Marc Schwabe (Head of Industrial Relations Cockpit/Cabin), Dr. Fabian Schmidt (Geschäftsführung CityLine) und Frank Bauer (Vorstand Lufthansa Cargo AG).



Von Seiten der Vereinigung Cockpit sind die Gesprächspartner nicht weniger hochrangig. Präsidium und Vorstand der VC sowie die Vorsitzenden der Group-Tarifkommission und der Personalvertretungen der Flugbetriebe werden an dem Termin in Vertretung der Pilotinnen und Piloten teilnehmen.



„Es muss einen Durchbruch bei den diversen tariflichen Problemen geben, die in der Lufthansa – insbesondere im Kern – existieren“, erklärt Dr. Andreas Pinheiro, Präsident der Vereinigung Cockpit. „Unser Ziel ist es, einen konstruktiven Dialog zu führen, damit wir uns alle endlich wieder um die eigentlichen wirtschaftlichen Herausforderungen des Unternehmens kümmern können. Es bedarf tragfähiger und fairer Lösungen, die geeignet sind, die dafür notwendige Ruhe herzustellen.“



Die Vereinigung Cockpit unterstreicht die Dringlichkeit einer schnellen Einigung, um Crews und Airlines in den kommenden Monaten die notwendige Planungssicherheit zu ermöglichen. Dabei erwartet die VC von Lufthansa eine ernsthaft Gesprächsbereitschaft und blickt zuversichtlich auf den bevorstehenden Austausch.

(red / VC)