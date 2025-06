2 Prozent Wachstum am Flughafen Wien im Mai 25

Wachstum im Mai 2025: Das Passagieraufkommen stieg gegenüber dem Vorjahr um 3,7% auf 3.884.572 Reisende in der Gruppe (Flughafen Wien, Malta Airport und Flughafen Kaschau/Kosice) und am Standort Wien um 2,0% auf 2.900.976 Reisende.

Am Standort Wien stieg die Zahl der Lokalpassagiere gegenüber Mai 2024 auf 2.272.453 (+3,3%) und jene der Transferpassagiere ging auf 576.180 (-9,7%) Reisende zurück. Die Flugbewegungen erhöhten sich geringfügig auf 21.828 Starts und Landungen (+0,5%). Das Frachtaufkommen nahm gegenüber dem Mai 2024 um 14,7% auf 27.945 Tonnen zu.

Details zum Passagieraufkommen

Im Mai 2025 ging das Passagieraufkommen am Flughafen Wien nach Westeuropa leicht auf 992.220 Reisende (-1,0% im Vergleich zum Vorjahr) zurück. Nach Osteuropa reisten insgesamt 250.803 Passagiere (+1,5%). Nach Nordamerika verzeichnete der Airport 40.915 Reisende (-4,1%) und nach Afrika 24.620 (-7,4%). In den Nahen und Mittleren Osten reisten insgesamt 67.564 (+1,0%) und in den Fernen Osten 48.256 Passagiere (+32,7%).

Die Flughafen-Wien-Beteiligungen entwickeln sich weiterhin sehr positiv: Der Flughafen Malta verzeichnete im Mai 2025 insgesamt 927.709 Passagiere (+8,1%). Am Flughafen Kaschau/Kosice legte das Passagieraufkommen deutlich auf 55.887 Reisende (+30,7%) zu.

Kumuliertes Passagieraufkommen Jänner bis Mai 2025: +3,2% in Wien und +5,5% in der FWAG-Gruppe

Von Jänner bis Mai 2025 legte das Passagieraufkommen am Flughafen Wien im Vergleich zum Vorjahr um 3,2% auf kumuliert 11.727.957 Fluggäste zu. Das Frachtaufkommen stieg um 10,2% auf 128.224 Tonnen. In der gesamten Flughafen-Wien-Gruppe (Flughafen Wien, Malta Airport und Flughafen Kosice) stiegen die Passagierzahlen in diesem Zeitraum um 5,5% auf 15.566.977 Reisende.

(red / VIE)