Flughafen Wien im Juni mit leichtem Wachstum

Stabile Entwicklung im Juni 2025: Das Passagieraufkommen stieg gegenüber dem Vorjahr um 1,5% auf 4.031.270 Reisende in der Gruppe (Flughafen Wien, Malta Airport und Flughafen Kaschau/Kosice). Am Standort Wien war das Passagieraufkommen aufgrund der Konfliktsituation zwischen dem Iran und Israel mit -0,4% auf 3.008.513 Reisende leicht rückläufig, bleibt aber auf hohem Niveau.

Am Standort Wien stieg die Zahl der Lokalpassagiere gegenüber Juni 2024 auf 2.363.752 (+1,1%) und jene der Transferpassagiere ging auf 612.698 (-9,0%) Reisende zurück. Die Flugbewegungen erhöhten sich geringfügig auf 21.969 Starts und Landungen (+0,4%). Das Frachtaufkommen nahm gegenüber dem Juni 2024 um 3,9% auf 25.776 Tonnen zu.

Details zum Passagieraufkommen

Im Juni 2025 ging das Passagieraufkommen am Flughafen Wien nach Westeuropa auf 1.052.150 Reisende (-0,8% im Vergleich zum Vorjahr) leicht zurück. Nach Osteuropa reisten insgesamt 271.063 Passagiere (+2,1%). Nach Nordamerika verzeichnete der Airport 45.225 Reisende (+3,3%) und nach Afrika 26.980 (-2,9%). Aufgrund der Konfliktsituation zwischen dem Iran und Israel fiel das Passagieraufkommen in den Nahen und Mittleren Osten auf 55.103 Fluggäste (-24,5%). Weitgehend kompensiert wurde diese Entwicklung jedoch durch den starken Passagierzuwachs von 28,5% in den Fernen Osten auf 54.100 Fluggäste.

Die Flughafen-Wien-Beteiligungen entwickeln sich weiterhin sehr positiv: Der Flughafen Malta verzeichnete im Juni 2025 insgesamt 923.374 Passagiere (+7,5%). Am slowakischen Flughafen Kaschau/Kosice legte das Passagieraufkommen auf 99.383 Reisende (+9,5%) zu.

Kumuliertes Passagieraufkommen Jänner bis Juni 2025: +2,4% in Wien und +4,7% in der FWAG-Gruppe

Von Jänner bis Juni 2025 legte das Passagieraufkommen am Flughafen Wien im Vergleich zum Vorjahr um 2,4% auf kumuliert 14.736.470 Fluggäste zu. Das Frachtaufkommen stieg um 9,1% auf 154.001 Tonnen. In der gesamten Flughafen-Wien-Gruppe (Flughafen Wien, Malta Airport und Flughafen Kaschau/Kosice) stiegen die Passagierzahlen in diesem Zeitraum um 4,7% auf 19.598.242 Reisende.

Details zu den Verkehrszahlen finden sich in der nachstehenden Tabelle.

­ Verkehrsentwicklung Juni 2025

lughafen Wien (VIE) 06/2025 Diff. % 2024 01-06/2025 Diff.% 2024 Passagiere an+ab+transit 3.008.513 -0,4 14.736.470 +2,4 Lokalpassagiere an+ab 2.363.752 +1,1 11.686.475 +3,5 Transferpassagiere an+ab 612.698 -9,0 2.925.118 -4,2 Bewegungen an+ab 21.969 +0,4 112.956 +3,0 Cargo an+ab in to 25.776 +3,9 154.001 +9,1 MTOW in to 946.026 +1,8 4.914.107 +4,6 Malta Airport (MLA, vollkonsolidiert) 06/2025 Diff. % 2024 01-06/2025 Diff. % 2024 Passagiere an+ab+transit 923.374 +7,5 4.541.113 +11,7 Lokalpassagiere an+ab 921.994 +7,5 4.536.314 +11,8 Transferpassagiere an+ab 1.378 +33,3 4.646 -29,2 Bewegungen an+ab 5.888 +4,5 30.436 +12,2 Cargo an+ab (in to) 2.312 +31,4 12.935 +24,7 MTOW (in to) 228.918 +6,3 1.182.763 +12,1 Flughafen Kosice (KSC, at-Equity-Konsolidiert) 06/2025 Diff. % 2024 01-06/2025 Diff. % 2024 Passagiere an+ab+transit 99.383 +9,5 320.659 +19,0 Lokalpassagiere an+ab 99.383 +9,5 320.659 +19,0 Transferpassagiere an+ab 0 n.a. 0 n.a. Bewegungen an+ab 754 +7,1 2.597 +15,5 Cargo an+ab (in to) 0 +138,3 2 +87,1 MTOW (in to) 25.745 +14,2 82.622 +25,0 Flughafen Wien und Beteiligungen (VIE, MLA, KSC) 06/2025 Diff. % 2024 01-06/2025 Diff. % 2024 Passagiere an+ab+transit 4.031.270 +1,5 19.598.242 +4,7 Lokalpassagiere an+ab 3.385.129 +3,0 16.543.448 +5,9 Transferpassagiere an+ab 614.076 -9,0 2.929.764 -4,3 Bewegungen an+ab 28.611 +1,4 145.989 +5,0 Cargo an+ab (in to) 28.089 +5,7 166.938 +10,2 MTOW (in to) 1.200.689 +2,9 6.179.492 +6,1

Hinweis: Gesamtzahl der Passagiere enthält Lokal-, Transfer- und Transitpassagiere.

Aufrollung der Verkehrsdaten.