EL AL Israel Airlines verringert CO2-Ausstoß

Mit dieser Zertifizierung reiht sich EL AL in eine Reihe internationaler Fluggesellschaften wie British Airways, Air Canada, Finnair, Iberia, SAS, Air New Zealand und Emirates ein, die sich diesem Programm bereits angeschlossen haben.

Die Zertifizierung unterstreicht das Engagement von EL AL für eine kontinuierliche Verbesserung der Umwelt- und Nachhaltigkeitsleistung im Einklang mit den hohen internationalen Standards der IATA. In diesem Zusammenhang investiert EL AL in grüne Technologien, innovative Initiativen und fortschrittliche Arbeitsmethoden. So unterzeichnete das Unternehmen im Jahr 2024 den größten Kaufvertrag seiner Geschichte, um seine Schmalrumpfflugzeugflotte durch moderne, treibstoffeffiziente Flugzeuge zu ersetzen und zu verjüngen. Dies geschieht zusätzlich zum Erwerb von 787-Großraumflugzeugen, die seit 2017 in der Flotte des Unternehmens zum Einsatz kommen.

Heute ist EL AL eine von weltweit 50 Fluggesellschaften, die diese Zertifizierung erhalten haben. Das Unternehmen setzt sich für eine umweltfreundlichere Zukunft der Luftfahrt ein und konzentriert sich dabei auf die Entwicklung innovativer Technologien, um die Umweltleistung zu verbessern und Nachhaltigkeitsbemühungen zu unterstützen.

Dina Ben Tal Ganancia, CEO von EL AL, sagt: „Wir sind stolz darauf, zu einer ausgewählten Gruppe von Fluggesellschaften weltweit zu gehören, die die IEnvA-Zertifizierung der IATA erhalten haben. Dies ist ein wichtiger Meilenstein auf unserem Weg, unseren CO₂-Fußabdruck zu reduzieren und eine bessere ökologische Zukunft zu schaffen. Wir werden auch weiterhin verantwortungsbewusst und entschlossen handeln, um Umwelt- und Nachhaltigkeitsbemühungen als Teil des strategischen Plans von EL AL zu fördern.“

(red / LY)