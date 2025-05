EL AL Israel Airlines meldet erfolgreiches Q1 2025

Die Einnahmen von EL AL beliefen sich auf rund 774 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von rund 5% gegenüber dem entsprechenden Vorjahresquartal entspricht. Der Reingewinn belief sich auf 96 Millionen US-Dollar, was einem Plus von 19% gegenüber dem Vorquartal entspricht.

Nach der schrittweisen Wiederaufnahme des Betriebs ausländischer Fluggesellschaften am Ben-Gurion-Flughafen stieg das Passagieraufkommen im ersten Quartal 2025 im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum um rund 63 Prozent. Die Zahl der Reisenden liegt jedoch weiterhin unter der üblichen Zahl in normalen Zeiten. Der Marktanteil von EL AL betrug im laufenden Quartal rund 44%, im entsprechenden Vorjahresquartal waren es noch 62%.

Trotz der allmählichen Rückkehr der ausländischen Fluggesellschaften und des damit verbundenen Rückgangs des Marktanteils war das erste Quartal durch eine anhaltend starke Nachfrage nach Flügen gekennzeichnet. EL AL arbeitet weiterhin daran, ihr Flugangebot im Rahmen ihrer Produktionskapazitäten zu erhöhen, und nimmt dazu kommerzielle und operative Anpassungen vor.

Dina Ben Tal Ganancia, die CEO von EL AL, erklärte: „Wir schließen ein weiteres Quartal mit Wachstum und verbesserter Rentabilität ab. Wir haben auf die gestiegene Nachfrage nach Sitzplatzkapazitäten reagiert und kommerzielle sowie operative Anpassungen vorgenommen, um unser Flugangebot so weit wie möglich zu erhöhen. Wir konzentrieren uns auf die Optimierung unseres Streckennetzes und die Erhöhung der Flugzahlen auf unseren Kernstrecken, darunter nach Nordamerika, Europa und in den Fernen Osten.“

„Im Rahmen unseres strategischen Plans erweitern und modernisieren wir die Flugzeugflotte von EL AL. Letzte Woche ist unser 17. Dreamliner in Israel gelandet und ergänzt unsere Flotte von Großraumflugzeugen. Darüber hinaus hat EL AL beschlossen, die sechste 777, die sich in ihrem Besitz befindet, im Jahr 2026 in Betrieb zu nehmen; sie wird auf dieselbe Konfiguration wie die Dreamliner umgerüstet. Zudem haben wir eine Reihe von Flugzeugen erworben, die bisher im Dry-Lease-Verfahren betrieben wurden.“

„Wir konzentrieren uns weiterhin auf Wachstumsmotoren und konnten in diesem Quartal einen Zuwachs bei den Mitgliedern unseres Kundenbindungsprogramms, den Kreditkarteninhabern sowie bei den Terminbuchungen und Finanzierungserträgen verzeichnen. Im Rahmen unserer laufenden Bemühungen, die strategischen Partnerschaften von EL AL auszubauen, haben wir in diesem Quartal zwei neue Vereinbarungen unterzeichnet – mit TAROM und Azerbaijan Airlines.“

„In diesen schwierigen Zeiten müssen wir innovativ und flexibel sein, um auch weiterhin optimal auf die Bedürfnisse unserer Kunden eingehen zu können und den „Skyway” von und nach Israel offen zu halten.“

Yankele (Yaakov) Shachar, CFO von EL AL, sagte: „Die allmähliche Rückkehr ausländischer Fluggesellschaften an den Flughafen Ben Gurion zu Beginn des ersten Quartals konnte das Ungleichgewicht zwischen Kapazität und Nachfrage nicht vollständig ausgleichen. Dies führte zu einer hohen Auslastung von 94,3%. Darüber hinaus konnten wir die gewichteten verfügbaren Sitzkilometer (ASK) durch Wet-Leasing um rund 7% gegenüber dem entsprechenden Quartal steigern. Diese Faktoren führten zu einem Umsatzanstieg auf rund 774 Millionen US-Dollar. Darüber hinaus verzeichneten wir in diesem Quartal ein deutliches Wachstum der Finanzierungserträge sowie einen Rückgang der Kerosinpreise, was sich positiv auf unsere Kostenstruktur auswirkte. Insgesamt erzielten wir ein Wachstum des Nettogewinns von etwa 19 % und des EBITDAR von etwa 9%.“

„Auch das Finanzprofil von EL AL wurde weiter gestärkt. In diesem Quartal haben wir eine negative Nettoverschuldung und eine hohe Liquidität erreicht. Dies wird das Wachstum des Unternehmens in den kommenden Jahren und die Umsetzung unseres strategischen Plans unterstützen.“

Finanzielle Höhepunkte im 1. Quartal 2025

Der Umsatz belief sich auf rund 774 Millionen US-Dollar und wuchs damit um 5% gegenüber dem Umsatz im entsprechenden Quartal des Vorjahres (738 Millionen US-Dollar).

Das Wachstum der Einnahmen und der Rentabilität ist in erster Linie auf den Anstieg der Auslastung von 92,6 % im entsprechenden Vorjahreszeitraum auf 94,3% zurückzuführen. Zudem ist ein Anstieg der gewichteten verfügbaren Sitzkilometer (ASK) um rund 7% zu verzeichnen, der auf die Zunahme der Zahl der geleasten Flugzeuge zurückzuführen ist. Der Umsatz pro umsatzwirksamen Passagierkilometer (RRPK) ging um etwa 2% zurück und spiegelt damit die umgekehrte Auswirkung des Anstiegs der Auslastung um etwa 2% wider.

Das EBITDAR (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen sowie Restrukturierungs- und Mietkosten) belief sich auf 213 Mio. US-Dollar (ca. 28% des Gesamtumsatzes), verglichen mit 196 Mio. US-Dollar (ca. 27% des Umsatzes) im entsprechenden Vorjahresquartal. Dies entspricht einem Wachstum von ca. 9%.

belief sich im ersten Quartal dementsprechend auf rund 127 Mio. US-Dollar gegenüber rund 120 Mio. US-Dollar im entsprechenden Vorjahreszeitraum, was einem Zuwachs von rund 5% entspricht. Die Nettofinanzierungskosten beliefen sich auf etwa 6 Millionen US-Dollar gegenüber etwa 20 Millionen US-Dollar im entsprechenden Vorjahresquartal. Dieser Rückgang ist hauptsächlich auf die gestiegenen Zinserträge aus Einlagen zurückzuführen. Diese resultieren aus den erheblich gestiegenen Liquiditätssalden des Konzerns, wodurch sich die Finanzschulden des Unternehmens verringern.

belief sich auf rund 350 Millionen US-Dollar, verglichen mit 376 Millionen US-Dollar im entsprechenden Quartal des Vorjahres. Dieser Rückgang ist auf ein langsameres Wachstum des Betriebskapitals von EL AL zurückzuführen, welches in erster Linie durch den Vorverkauf von Flugtickets für die nachfragestarken Jahreszeiten beeinflusst wurde. Dies wurde jedoch durch eine Verbesserung des Gewinns vor Steuern ausgeglichen. Das Eigenkapital des Unternehmens belief sich zum 31. März 2025 auf rund 685 Millionen US-Dollar, gegenüber rund 527 Millionen US-Dollar zum 31. Dezember 2024. Der Anstieg des Kapitals und die Verschiebung zu positivem Eigenkapital sind auf den im Quartal erzielten Nettogewinn und den Verkauf von Optionsscheinen in Höhe von rund 68 Millionen US-Dollar zurückzuführen.

beliefen sich zum 31. März 2025 auf rund 1,444 Mrd. USD. Die gesamten Barmittel und Barmitteläquivalente, einschließlich liquider Einlagen, beliefen sich auf rund 1,675 Mrd. USD. Die Zahl der Mitglieder des EL AL Matmid Vielfliegerprogramms belief sich zum 31. März 2025 auf 3.338.000 Millionen, was einem Zuwachs von etwa 320.000 Mitgliedern im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum entspricht. Die Zahl der FLY CARD-Kreditkarteninhaber stieg um rund 78.000. Der Beitragssatz der treuen Mitglieder belief sich am 31. März 2025 auf 57%, ein Anstieg um 7 Prozentpunkte gegenüber 50% im Vergleichszeitraum des Vorjahres.

(red / LY)