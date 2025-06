Frankfurt konnte im Mai 2025 wachsen

Im Mai nutzten 5,6 Millionen Reisende den Flughafen Frankfurt. Das entsprach einem Plus von 1,8 Prozent. Das Cargo-Volumen legte im Berichtsmonat um 4,4 Prozent auf 178.977 Tonnen zu. Die Zahl der Flugbewegungen lag bei 42.255 Starts und Landungen. Das entsprach einer Steigerung von 5,7 Prozent. Die Summe der Höchststartgewichte erreichte rund 2,6 Millionen Tonnen. Gegenüber dem Vergleichsmonat 2024 war das ein Plus von 4,4 Prozent.



Die internationalen Beteiligungsflughäfen verzeichnen ebenfalls steigende Passagierzahlen. Am Flughafen im slowenischen Ljubljana stieg das Aufkommen um 13,5 Prozent auf 151.849 Fluggäste. Die brasilianischen Airports in Fortaleza und Porto Alegre verzeichneten mit 1,1 Millionen Passagieren ein Plus aufgrund eines Sondereffekts von 132,3 Prozent. Das starke Wachstum resultierte aus der überschwemmungsbedingten Schließung des Flughafens Porto Alegre im Berichtsmonat des Vorjahres. Der Flughafen im peruanischen Lima wuchs im Mai auf rund 2,2 Millionen Fluggäste, ein Plus von 6,3 Prozent. Die 14 griechischen Fraport-Flughäfen waren von insgesamt 3,7 Millionen Passagieren gefragt. Das entsprach einem Plus von 1,0 Prozent. Die Twin Star-Airports Burgas und Varna in Bulgarien begrüßten 222.806 Reisende – ein deutliches Plus von 24,1 Prozent. Das Aufkommen am türkischen Flughafen Antalya war mit rund 3,9 Millionen Fluggästen auf dem Niveau des Vorjahres (0,0 Prozent).



Das Gesamtaufkommen der von Fraport aktiv gemanagten Flughäfen lag im Berichtsmonat bei rund 16,8 Millionen Passagieren und damit um 6,0 Prozent höher als in der Vorjahresperiode.

(red / FRA)