Pilotentraining - AUA setzt ab heute Boeing 777 auf Frankfurt-Flügen ein

Von heute an bis einschließlich 8. Juni wird Austrian Airlines jeden Mittwoch und Sonntag auf der Rotation OS 201/202 eine ihrer Boeing 777-200ER einsetzen. OS 201 verlässt den Flughafen Wien Schwechat planmäßig um 7 Uhr Lokalzeit und erreicht die deutsche Finanzmetropole Frankfurt um 08:25 Uhr. Zurück nach Wien geht es um 09:40 Uhr, wo die Landung um 11 Uhr erfolgt. Die die Boeing 777-200ER über eine vollwertige Business Class mit Schlafsitzen verfügt, ist dies für Luftfahrtenthusiasten und/oder Geschäftsreisende eine interessante Möglichkeit, auf der Kurzstrecke in den Genuss des Komforts einer Langstrecken-Business Class zu kommen.

Warum aber setzt die AUA den zweistrahligen Großraumjet auf dieser Strecke ein? Der Grund sind Trainingsflüge für Piloten, die neu auf diesen Typ geschult werden, wie AUA-Sprecherin Magdalena Steger gegenüber "Austrian Wings" bestätigte: "Dabei werden diese Umläufe als Trainingsflüge genutzt, um weitere Piloten für den Einsatz mit den größeren Boeing-777-Fluggeräten zu schulen. Für die Schulungsflüge ist die Strecke Wien-Frankfurt-Wien unter anderem aufgrund der kurzen Flugzeit besonders gut geeignet."

Wer einen exklusiven Blick hinter die Kulissen des Arbeitsalltags von Piloten und Flugbegleitern werfen möchte, dem empfehle ich mein Buch "Cleared for Take off - ein Tag im Leben einer AUA-Crew".

Text & Foto: Patrick Huber