Terror gegen Israel: Israelische Luftverteidigung schießt verdächtiges Flugzeug ab

Knapp 80 Jahre nach der Staatsgründung muss Israel erneut um sein Überleben kämpfen. Während weltweit die Antisemiten aus ihren Löchern kriechen und Israel in ihrem Hass und Wahn "Terrorismus" und/oder "Völkermord" vorwerfen.

Wie Arye Shalicar in seiner Funktion als Armeesprecher im Oktober 2024 im Interview mit dem renommierten österreichischen Militärmagazin "Militär Aktuell" erklärte, kämpfe Israel an 8 Fronten gegen den islamistischen Terrorismus. Dabei gab es damals noch gar keinen täglichen Raketenterror aus dem Iran gegen Israel. Dieses Interview ist lesenswert, um die Situation zu verstehen, in der sich Israel befindet.

Ein "aus dem Osten" einfliegendes Flugobjekt wurde von der israelischen Luftverteidigung heute in der Gegend des nördlichen Tiberias in Israel abgeschossen. Es habe sich um ein "verdächtiges Flugzeug" (möglicherweise eine Drohne9 gehandelt. Zuvor hatte die Iranische Republik Iran erneut zwei Raketen auf Israel abgeschossen, mit dem Ziel, möglichst viele Menschen in Israel zu ermorden.

(red)