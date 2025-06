Terror durch den Iran: EL AL Israel Airlines setzt Flugbetrieb bis mindestens 23. Juni aus

Folgende Presseerklärung gab EL AL heraus:

In Übereinstimmung mit den Richtlinien des Verkehrsministeriums und in Abstimmung mit den zuständigen Sicherheits- und Luftfahrtbehörden bereiten wir uns jedoch darauf vor, Rückholflüge von mehreren EL AL-Destinationen nach Israel in einem begrenzten und abgestuften Rahmen durchzuführen. EL AL öffnet ab sofort die Registrierung für Rückholflüge für Kunden, deren Flüge in den letzten Tagen gestrichen wurden. Zu beachten ist: Die Reihenfolge der Anmeldung auf der Website hat keinen Einfluss auf die Priorität.

EL AL ist derzeit dabei, die Liste der Ziele und die Anzahl der Flüge, die in diesem Rahmen durchgeführt werden können, festzulegen. Aktualisierungen werden auf der EL-AL-Website und den offiziellen Social-Media-Konten des Unternehmens veröffentlicht.

Die Registrierung ist derzeit für EL-AL- und Sundor-Kunden geöffnet, deren Flüge nach Israel seit der Sperrung des israelischen Luftraums gestrichen wurden und die sich aktuell im Ausland aufhalten. Zweck der Registrierung ist es, den Standort unserer Kunden weltweit zu erfassen und einen entsprechenden Flugplan zu erstellen.

Auch hier gilt: Die Reihenfolge der Registrierung entscheidet nicht über die Priorität. Die Priorität richtet sich nach dem ursprünglichen Flugdatum.

Darüber hinaus haben humanitäre Ausnahmefälle Vorrang, sofern die entsprechenden Unterlagen vorliegen und das medizinische Team von EL AL die Genehmigung erteilt hat. Gleiches gilt für diplomatische und sicherheitsrelevante Bedürfnisse, sofern die zuständigen staatlichen Behörden die Genehmigung erteilt haben.

Wie funktioniert das Anmeldeverfahren für Rettungsflüge nach Israel?

Die obligatorische Vorregistrierung erfolgt über einen Link, der auf der EL AL-Website veröffentlicht wird.

Eine Registrierung über unsere Call Center ist nicht möglich.

Sie ist für alle Kundinnen und Kunden von EL AL und Sundor erforderlich, unabhängig davon, ob die Buchung direkt bei EL AL oder über ein Reisebüro erfolgt ist.

Über diese Landing-Page gelangt man zur Vorregistrierung.

Nach der Anmeldung erhalten Passagiere innerhalb von drei Stunden eine Bestätigungs-E-Mail, die den Eingang des Formulars bestätigt. Dabei handelt es sich jedoch nicht um eine Flugbestätigung.

Sobald die Registrierung genehmigt ist, werden die Kunden per E-Mail oder SMS über aktuelle Informationen, einschließlich Anweisungen und Flugzuweisungen, informiert – vorausgesetzt, die Regierung genehmigt die Flüge.

Eine Kontaktaufnahme mit den EL AL-Servicecentern ist nicht erforderlich.

Die Registrierung gilt nur für Flüge nach Israel.

Wir haben Verständnis für die Schwierigkeiten, die Ungewissheit und den Stress der EL AL-Kunden im Ausland, die nach Israel zurückkehren möchten, sowie für diejenigen, deren Reisepläne beeinträchtigt wurden. Die Wiederaufnahme der Flüge erfolgt schrittweise, und wir bitten unsere Kunden um Geduld.

Wir empfehlen, sich auf längere Aufenthalte vorzubereiten und die Belege für die Unterkunft und die damit verbundenen Ausgaben aufzubewahren. Ein Anspruch auf Rückerstattung wird gemäß den gesetzlichen Richtlinien geprüft.

Die EL AL-Servicezentren bearbeiten derzeit nur dringende Fälle.

Wir sind uns der durch die Ungewissheit verursachten Unannehmlichkeiten bewusst und danken unseren Passagieren für Ihre Geduld und Ihr Verständnis.

Updates zum Flugbetrieb von EL AL werden auch auf der Website der Fluggesellschaft laufend aktualisiert.

EL AL steht an der Seite der israelischen Sicherheitskräfte – zu denen auch unsere Piloten, Mechaniker und alle anderen Mitarbeiter zählen, die zum Schutz des Staates Israel eingesetzt werden.

