Wizz Air kehrt nach Tel Aviv zurück

Nachdem sich die politische Lage im Nahen Osten dank des israelischen Verteidigungskampfes gegen radikal-islamischen Terrorismus wieder leicht entspannt hat, nehmen immer mehr Fluglinien ihre Flüge nach Israel wieder auf. Wizz Air fliegt ab 8. August wieder nach Tel Aviv. Ab Wien starten die Wizz Air Flüge in die israelische Metropole wieder am 1. September.

Der ungarische Low Coster Wizz Air hat seine Rückkehr nach Tel Aviv angekündigt und fliegt nun mehr als einen Monat früher als geplant nach Israel – statt am 15. September starten die Flüge bereits am 8. August 2025.

Mit Strecken, die Tel Aviv mit Wien, Budapest, Larnaca, Mailand, Rom, London, Bukarest, Iasi, Sofia und Abu Dhabi verbinden, bringt Wizz Air Israel für Reisende zurück auf die Landkarte.

„Wir sind zurück – und wir sind mit einem Ziel zurück“, erklärte Anastasia Novak, Corporate Communications Manager bei Wizz Air. „Unsere frühe Rückkehr nach Tel Aviv zeigt unser Engagement für unsere treuen israelischen Passagiere und dafür, die Welt miteinander zu verbinden“.



Wizz Air kehrt nicht nur zurück – die Fluggesellschaft dominiert den Markt und wird in Bezug auf die Kapazität wieder zur größten europäischen Auslandsfluggesellschaft in Israel werden. Von den 24 Strecken in 11 Länder, die die Fluggesellschaft nach Tel Aviv anbietet, werden 10 Strecken in 8 Länder früher als geplant den Betrieb aufnehmen, während die übrigen Strecken nach Tel Aviv am 15. September wieder aufgenommen werden.

Mit der Wiederaufnahme der Flüge nach Tel Aviv stärkt Wizz Air seine Präsenz in der Region weiter und behauptet seine stabile Führungsposition in Europa und darüber hinaus. Die Fluggesellschaft bedient derzeit mehr als 830 Strecken zu fast 190 Zielen in 51 Ländern und wird im Jahr 2025 75 Millionen Passagiere über ihr umfangreiches Streckennetz befördern, was ihre Mission bestätigt, Flugreisen für alle zugänglich und erschwinglich zu machen.

Der Wizz Air Flugplan nach Israel

Route Tage Erstflug Preise ab Budapest – Tel Aviv Montag, Mittwoch, Donnerstag, Samstag, Sonntag 8. August 27,590 HUF/279ILS Larnaka – Tel Aviv Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag 8. August 39,99 EUR/169ILS Abu Dhabi – Tel Aviv Montag, Mittwoch, Freitag 15. August 539 AED/499ILS London Luton – Tel Aviv Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag, Samstag 22. August 67,99 GBP/319ILS Wien – Tel Aviv Dienstag, Freitag, Sonntag 1. September 59,99 EUR/249ILS Bukarest – Tel Aviv Montag, Dienstag, Mittwoch, Freitag, Sonntag 1. September 319 LEI/249ILS Ias – Tel Aviv Donnerstag, Sonntag 1. September 399 LEI/319ILS Rom – Tel Aviv Dienstag, Donnerstag, Freitag, Sonntag 1. September 59,99 EUR/249ILS Mailand – Tel Aviv Montag, Dienstag, Freitag, Samstag 1. September 59,99 EUR/249ILS Sofia – Tel Aviv Dienstag, Freitag, Sonntag 1. September 155,99 BGN/249ILS

(red / W6)