Antisemitischer Vorfall an Bord von Iberia

Auf die Verpackung eines "Kosher Meal" (KSML), also eines speziellen Essens, das den jüdischen Speisevorschriften entspricht, das an Bord des Iberia Fluges IB 102 von Buenos Aires nach Madrid serviert wurde, war "Free Palestine" geschrieben.

Dieser Slogan wird seit dem versuchten Völkermord der radikal-islamischen Terrororganisation Hamas an Juden am 7. Oktober 2023 vor allem von linken und muslimischen Antisemiten sowie von Islamisten. Der Vorfall wurde sofort der Crew gemeldet und es fanden sich weitere mit "FP" für "Free Palestine" versehene Mahlzeiten in den Bordküchen. Der betroffene Passagiere und die jüdische Gemeinde in Argentinien gehen davon aus, dass die Crew nichts damit zu tun hatte. Vielmehr dürfte ein Mitarbeiter der Cateringfirma am Boden die antisemitischen und terrorverherrlichenden Schriftzüge auf den Mahlzeiten platziert haben.

Die Delegation of Argentine Jewish Associations (DAIA), die den Vorfall über einen Post auf X (vormals Twitter) öffentlich machte, forderte Iberia auf, den Vorfall zu untersuchen.

