Nach iranischem Terror: Flughäfen in Israel nehmen regulären Betrieb wieder auf

Im Rahmen der Rückkehr zur Normalität wurden die Beschränkungen für die Zahl der ankommenden und abgehenden Flüge sowie die Zahl der Passagiere pro Flug aufgehoben. Außerdem wurden die Beschränkungen für die Ankunft von Fluggästen und Begleitpersonen auf den Flughäfen aufgehoben. Ab sofort früh werden die Duty-Free-Shops an den Flughäfen unter Einhaltung der Sicherheits- und Regulierungsrichtlinien wieder in Betrieb genommen.

Die Flughafenbehörde und der Ben-Gurion-Flughafen stehen in regelmäßigem Kontakt mit israelischen und internationalen Fluggesellschaften, um den Flugplan zu aktualisieren und die Wiederaufnahme des vollen Betriebs aller Gesellschaften zu beschleunigen.

Am 7. Oktober 23 hat Hamas Israel angegriffen. Am 8. Oktober 23 hat Hisbollah Israel angegriffen. Am 14.4.24 hat das iran. Regime Israel angegriffen.Und heute? Hamas gebrochen, Hisbollah gebrochen, Iran. Regime gebrochen. Und Israel? Israel steht stärker & stabiler da als je zuvor.

Der deutsch-israelische Schriftsteller, Podcaster und ehemalige IDF-Sprecher Arye Shalicar via Twitter (24. Juni 2025)