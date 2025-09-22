Nouvelair & EasyJet: Beinahe-Katastrophe am Flughafen Nizza

In der Nacht von Sonntag auf Montag wäre es in Nizza beinahe zur Kollision von zwei A320 gekommen. Der Vorfall wird nun untersucht, wahrscheinlich begingen die Piloten einer Nouvelair-Maschine einen beinahe tödlichen Fehler.

Während ein A320 von EasyJet Europe auf dem Flughafen Nizza für den Start in die Piste 04R einrollte, befand sich ein A320 der Nouvelair im Endanflug und startete in letzter Sekunde durch. Die Daten von "Flightradar24" scheinen zu belegen, dass der A320 der tunesischen Fluggesellschaft nur wenige Meter über den A320 der Easyjet hinwegflog. Zum Zeitpunkt des Vorfalls herrschten Dunkelheit und dichter Nebel.

Der Flughafen Nizza bestätigte auf Anfrage mehrere Medien die Beinahe-Kollision. Sie haben sich am 21. September gegen 23:30 Uhr Lokalzeit ereignet. Involviert waren der Flug EasyJet 4706 nach Nantes und Nouvelair Flug 586 aus Tunis.

Der Vorfall wird jetzt untersucht. Erste Indizien deuten jedoch darauf hin, dass die Besatzung des tunesischen A320 einen fast tödlichen Fehler begangen haben könnte. Demnach sollte der tunesische A320 auf Piste 04L landen, steuerte stattdessen jedoch 04R an, auf die der A320 von EasyJet Europe gerade einrollte.

