TCAS verhindert Kollision von zwei türkischen Verkehrsflugzeugen

Aus vorerst unbekannter Ursache näherten sich am 7. September im nordmazedonischen Luftraum der Airbus A321, TC-LPB, der Turkish Airlines (befand sich in Reiseflughöhe von 36.000 Fuß auf dem Weg von Madrid nach Istanbul) und die Boeing 737-800, TC-SEZ, der SunExpress (befand sich auf gleicher Flughöhe auf dem Weg von Dalaman nach London Gatwick) gefährlich an.

Dass ein Zusammenstoß, der mit Sicherheit hunderte Todesopfer gefordert hätte, vermieden werden konnte, ist dem in beiden Maschinen verbauten TCAS und dem Umstand, dass die Crews beider Maschinen dessen Anweisungen folgten, zu verdanken.

Im A321 wies TCAS die Besatzung an, umgehend einen Sinkflug einzuleiten, in der Boeing 737, zu steigen. Die Piloten reagierten richtig und setzten ihren Flug danach bis zur jeweiligen Destination fort.

Nordmazedonien hat eine Untersuchung des Zwischenfalls eingeleitet, wie der "Aviation Herald" berichtet.

Text: Patrick Huber, www.der-rasende-reporter.info