Deutsche Luftwaffe kauft 20 neue Eurofighter

Angesichts der Bedrohung der vom Terrorstaat Russland für den Frieden in Europa ausgeht, rüstet Deutschland weiter auf.

Wie das Magazin "Politico" berichtet, wird die Luftwaffe der deutschen Bundeswehr 20 neue hochmoderne Kampfjets des Typs Eurofighter Typhoon kaufen. Die Flugzeuge sollen bis 2034 ausgeliefert werden. Der Auftrag habe einen Wert von 3,75 Milliarden Euro, heißt es.

Der Haushaltsausschuss des Bundestages solle noch diese Woche grünes Licht für die Beschaffung geben, schreibt das Magazin.

Insgesamt wurden 143 Eurofighter der Tranchen 1, 2 und 3A an die deutsche Luftwaffe ausgeliefert. Zwei Maschinen gingen bisher durch Abstürze verloren.

