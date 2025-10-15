Bedrohung durch Russland: Deutsche Luftwaffe stationiert Eurofighter in Polen

Seit bald vier Jahren führt der Terrorstaat Russland einen Angriffskrieg gegen die Ukraine und verletzt dabei immer wieder auch den Luftraum souveräner NATO-Staaten mit Drohnen und Luftfahrtzeugen. Die NATO lässt sich diese Form der russischen Aggression nicht mehr länger bieten.

Zum Schutz der Ostflanke der NATO vor russischen Aggressionen wird die Bundesrepublik Deutschland mehrere Kampfjets des Typs Eurofighter Typhoon nach Polen verlegen. Die Flugzeuge werden auf dem Militärflugplatz Malbork stationiert. Die Stadt ist auf Deutsch besser bekannt als Marienburg, einst Sitz der Hochmeister des Deutschen Ordens.

"Wir werden mit Patrouillenflügen zum Schutz der Ostflanke beitragen", erklärte der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius am Rande eines NATO-Verteidigungsministertreffens in Brüssel.

(red)