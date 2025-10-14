Vietnam Airlines nimmt Flüge nach Cebu auf

Ab dem 1. Dezember 2025 wird Vietnam Airlines eine Direktverbindung zwischen Hanoi und Cebu auf den Philippinen anbieten. Die neue Route wird dreimal pro Woche mit einer Airbus A321 durchgeführt. Für die Fluggesellschaft ist dies die erste Direktverbindung nach Cebu und ein wichtiger Meilenstein in ihrer Strategie zum Ausbau ihres südostasiatischen Streckennetzes.

Cebu ist bekannt für sein smaragdgrünes Wasser, seine unberührten weißen Sandstrände und seine vielfältige Unterwasserwelt. Die Stadt bietet Reisenden eine einzigartige Mischung aus natürlicher Schönheit und kulturellem Reichtum. Die Stadt ist zudem ein historisches und architektonisches Zentrum und dient als Tor zu beliebten Reisezielen wie Bohol, Mactan und Malapascua.

Die Strecke Hanoi–Cebu wird dreimal pro Woche mit einer Airbus A321 von Vietnam Airlines bedient. Passagieren wird ein nahtloses und komfortables Reiseerlebnis geboten. Die Strecke dürfte in beide Richtungen eine stabile Nachfrage generieren. Sie zieht philippinische Touristen und Geschäftsreisende nach Vietnam und eröffnet gleichzeitig vietnamesischen und internationalen Passagieren, die auf der Suche nach einzigartigen Inselurlauben, neue Möglichkeiten.

Dang Anh Tuan, Executive Vice President von Vietnam Airlines, sagte: „Die neue Strecke Hanoi–Cebu ist ein klarer Beweis für unser Engagement, die regionalen Flugverbindungen auszubauen und unseren Passagieren mehr Komfort und eine außergewöhnliche Servicequalität zu bieten. Diese neue Strecke spiegelt auch die Vorreiterrolle von Vietnam Airlines bei der Umsetzung der Resolution 59-NQ/TW zur internationalen Integration im neuen Kontext wider. Sie trägt zu einer stärkeren Zusammenarbeit in den Bereichen Tourismus, Handel und kulturellen Austausch zwischen Vietnam und den Philippinen bei und bringt Vietnam näher an die Welt heran.“

Derzeit bietet Vietnam Airlines neun Linienflüge pro Woche von Hanoi und Ho-Chi-Minh-Stadt nach Manila, der Hauptstadt der Philippinen, an. Mit der Aufnahme von drei Direktflügen pro Woche von Hanoi nach Cebu erhöht die Fluggesellschaft ihr Gesamtangebot zwischen Vietnam und den Philippinen auf zwölf Flüge pro Woche. Diese Erweiterung erweitert nicht nur das Streckennetz von Vietnam Airlines, sondern bietet den Passagieren auch flexiblere Reisemöglichkeiten auf die Philippinen. Sie stärkt die Rolle der Fluggesellschaft im regionalen Verkehr und fördert das Image Vietnams auf der globalen Bühne.

Anlässlich ihres 30-jährigen Jubiläums im Jahr 2025 wird Vietnam Airlines weiterhin neue Horizonte erschließen, regionale Beziehungen stärken, ihre Präsenz auf der globalen Bühne erhöhen und ihr Engagement für die Verbindung von Menschen, Kulturen und Volkswirtschaften bekräftigen.

(red LA / VN)