Vietnam Airlines startet in München ab neuem Pier in Terminal 1

Vietnam Airlines wird ihren Flugbetrieb am Flughafen München künftig vom neuen Pier im Terminal 1 aus durchführen. Ab dem 21. April 2026 starten alle kommerziellen Flüge der Fluggesellschaft vom modernen Erweiterungsbau, der speziell für den Non-Schengen-Verkehr konzipiert wurde. Mit dem Umzug profitieren Passagiere von einer modernen Infrastruktur, optimierten Abläufen und einem verbesserten Reiseerlebnis.

Der neue Pier erweitert Terminal 1 gezielt für den internationalen Verkehr und setzt neue Maßstäbe in Bezug auf Effizienz und Passagierkomfort. Die Anlage bietet mit einer Investition von rund 665 Millionen Euro moderne Abfertigungsprozesse, eine klare Wegeführung sowie zusätzliche Kapazitäten für den internationalen Flugverkehr.

Der rund 360 Meter lange Pier verfügt über insgesamt 18 Flugzeugpositionen, darunter sechs für Großraumflugzeuge und zwölf für kleinere Flugzeuge. Das Angebot wird durch neue Retail- und Gastronomieflächen sowie exklusive Lounge-Bereiche ergänzt, die den Aufenthalt für Reisende deutlich angenehmer gestalten.

Der neue Pier mit mondernstem Standard wird für Vietnam Airlines Maßstäbe hinsichtlich Passagierkomfort, Effizient und Flugerlebnis setzen. Am neuen Standort profitieren Passagiere von Vietnam Airlines von einer zentralisierten Sicherheits- und Passkontrolle sowie einer klar strukturierten Wegeführung innerhalb des Terminals.

Der Check-in von Vietnam Airlines befindet sich weiterhin im Check-in-Bereich C des Terminals 1. Von dort aus gelangen Passagiere über die zentrale Bordkartenkontrolle in den Abflugbereich A/B. Dort durchlaufen sie die Sicherheits- und Passkontrolle, bevor sie die Abfluggates im neuen Pier erreichen.

Für Umsteigeverbindungen ergeben sich keine Änderungen. Die Minimum Connecting Time (MCT) bleibt unverändert. Passagiere, die zwischen Terminal 1 und Terminal 2 umsteigen, können zudem die komfortablen Busverbindungen im Airside-Bereich nutzen, sodass man den Sicherheitsbereich nicht verlassen muss.

Derzeit bietet Vietnam Airlines drei wöchentliche Flüge zwischen München und Hanoi sowie zwei Flüge pro Woche nach Ho-Chi-Minh-Stadt.

(red / VN)