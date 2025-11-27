Ab Sommer 2026: Mit GP Aviation von Salzburg nach Pristina

Im kommenden Sommer wird jeweils am Donnerstag und Sonntag ein Nonstop-Flug in das kosovarische Pristina angeboten. Diese Flugverbindung richtet sich sowohl an touristische Gäste als auch an Geschäftsreisende und die große Community von Familien- und Freundschaftsbesuchern zwischen Salzburg und dem Westbalkan.



„Mit der neuen Direktverbindung nach Pristina erweitern wir unser Streckennetz in eine Region, aus der wir bereits seit Jahren eine stabile Nachfrage sehen.“, freut sich Isabella Laimer, Leiterin Aviation Sales & Marketing vom Salzburg Airport. „Die Kooperation mit GP Aviation zeigt einmal mehr, dass der Flughafen Salzburg als Tor zur Welt für Stadt und Land Salzburg sowie für die gesamte Region attraktiv ist. Es freut mich besonders für die große Community mit kosovarischen Wurzeln in unserer Region.“, so Laimer weiter.



Für die Salzburg Strecke setzt GP Aviation einen Airbus A320 ein. Eine Direktverbindung ohne Umsteigen wird von der in Österreich lebende kosovarischen Community vielfacht nachgefragt, bietet sich für touristische Reisen und Geschäftsreisende an, und fördert den kulturellen und wirtschaftlichen Austausch. Die Flüge sind bereits über die Website von GP Aviation sowie über gängige Plattformen buchbar. Laut ihrer eigenen Homepage besitzt GP Aviation allerdings überhaupt keinen A320, sondern lediglich eine betagte Boeing 737-400. Ob der angekündigte A320 also tatsächlich zum Einsatz kommt, ob ihn die Airline erst beschaffen muss oder im Wetlease von einem anderen Anbieter anmietet, ist unklar.



Neue Airline in Salzburg

GP Aviation ist eine in Pristina beheimatete Fluggesellschaft, die 2019 von einem Schweizer Unternehmer gegründet wurde. Bereits seit mehreren Jahren betreibt die Airline ein kontinuierlich wachsendes Streckennetz in Europa, wobei der Fokus von GP Aviation auf Direktverbindungen zwischen dem Kosovo und wichtigen Märkten in Mittel- und Nordeuropa liegt. Für GP Aviation ist die Salzburger Region sowohl touristisch mit Alpen, Kultur und Festspielen interessant, als auch für den Familien- und Geschäftsreiseverkehr. Salzburg ist neben Wien, Oslo, Brüssel und Bergamo Teil der umfassenden Netzerweiterung von GP Aviation im Sommer 2026. GP Aviation trägt wesentlich zur Entwicklung des Luftfahrtsektors im Kosovo und in Südosteuropa bei. Die Airline stärkt mit ihren Angeboten die lokale Wirtschaft, schafft Arbeitsplätze und verbindet den Kosovo mit internationalen Märkten.

(red / SZG)