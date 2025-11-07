Eurowings erweitert Flugangebot ab Salzburg

Die viertgrößte Stadt Marokkos, eine der berühmten vier Königsstädte des Landes, begeistert mit ihren farbenfrohen Souks (Märkte), dem legendären Platz Djemaa el Fna und ihrer beeindruckenden Architektur zwischen Tradition und Moderne. Besonders in den Wintermonaten zieht Marrakesch mit angenehmen Temperaturen und orientalischem Flair sonnenhungrige Besucher an.



Ebenso neu im Flugprogramm ist Pristina. Die kosovarische Hauptstadt wird erstmals über die Weihnachtsfeiertage im Testlauf angeboten. Bei erfolgreicher Durchführung ist eine dauerhafte Aufnahme in den Flugplan geplant. Zudem fliegt Eurowings während der Wintersaison 2025/26 wöchentlich – jeweils montags – nach Beirut (Libanon).



Auch Barcelona bleibt fixer Bestandteil des Eurowings-Angebots: Die Verbindung wird über die Weihnachts- und Semesterferien bedient und kehrt ab März 2026 wieder regelmäßig in den Flugplan zurück.



Für Sonnenhungrige bietet Eurowings ab Salzburg auch in der kommenden Saison ein vielfältiges Angebot: Palma de Mallorca wird über Weihnachten sowie ab März 2026 wieder regelmäßig angeflogen. Die beliebten Kanareninseln Teneriffa und Gran Canaria stehen ebenso auf dem Programm. Und wer es noch wärmer mag, findet mit Hurghada (ganzjährig im Flugplan) und dem Winterziel Marsa Alam gleich zwei attraktive Destinationen am Roten Meer. Darüber hinaus bietet Eurowings zahlreiche Ganzjahresverbindungen zu beliebten deutschen Städten wie Berlin, Düsseldorf oder Hamburg.

(red GP / SZG)