Diamond Aircraft liefert DA62 MPP an griechisches Zivilschutzministerium

Diamond Aircraft Industries gibt die erfolgreiche Auslieferung von drei DA62 MPP (Multi-Purpose Platform) Spezialflugzeugen an das griechische Ministerium für Klimakrise und Zivilschutz bekannt. Dieser Meilenstein markiert einen bedeutenden Fortschritt für die Luftüberwachungs- und Notfallreaktionsfähigkeiten Griechenlands, so der Flugzeughersteller mit Sitz auf dem Flugplatz Wiener Neustadt Ost (LOAN).

Die DA62 MPP-Flugzeuge sind mit modernsten Überwachungs- und Kommunikationstechnologien ausgestattet, die speziell für die Unterstützung von Brandbekämpfung, Such- und Rettungsaktionen sowie Echtzeit-Nachrichtendienstoperationen entwickelt wurden. Jedes Flugzeug verfügt über:

Trakka TC-375 EO/IR-Kamera: Hochauflösende elektrooptische und Infrarot-Bildgebung für Tag- und Nachtoperationen

Smith Myers ARTEMIS-System zur Lokalisierung von Mobiltelefonen: Ermöglicht die präzise Ortung von Mobilgeräten zur Unterstützung von Rettungsmissionen

CarteNav AIMS-ISR-Einsatzmanagementsystem: Optimiert die Einsatzplanung, -durchführung und Datenintegration

Sichtverbindung und Datenverbindung über Sichtverbindung hinaus: Ermöglicht die Echtzeitübertragung von Nachrichtendaten an Bodenstationen

4G/5G-Datenverbindung: Gewährleistet robuste und sichere Kommunikationskanäle

Maritime VHF-Funkverbindung: Verbessert die Koordination bei Küsten- und Seeoperationen.

„Diese Lieferung ist ein wichtiger Schritt in unserem Engagement, Regierungen mit fortschrittlichen Luftfahrtlösungen zu unterstützen“, sagte Mario Spiegel, Vertriebsleiter bei Diamond Special Mission Aircraft. „Die DA62 MPP wurde für hohe Leistung und Effizienz in anspruchsvollen Umgebungen entwickelt, und wir sind zuversichtlich, dass diese Flugzeuge die Fähigkeit Griechenlands, auf klimabedingte Notfälle zu reagieren und seine Bürger zu schützen, erheblich verbessern werden.“

Der in Athen unterzeichnete umfassende Vertrag umfasst nicht nur die Flugzeuge, sondern auch Bodenstationen, Schulungen, Ersatzteile und langfristigen Support. Der Hauptauftragnehmer ATESE S.A. spielte in Zusammenarbeit mit Diamond Aircraft und dem lokalen Vertreter IHOR eine entscheidende Rolle bei der Verwirklichung dieses Projekts – von den ersten Demonstrationsflügen im November 2022 bis zum Abschluss der Lieferungen im Oktober 2025.

(red / Diamond Aircraft)