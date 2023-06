Österreichische Diamond-Flugzeuge im Einsatz in der Emirates Flight Training Academy

Sie sind da und fliegen hoch hinaus - die drei neuen Flugzeuge des österreichischen Flugzeugherstellers Diamond Aircraft sind direkt in das Ausbildungszentrum der Emirates Flight Training Academy (EFTA) geflogen worden.

Hinweis: Die unsinnige Gender-Form, die die Medienagentur von Emirates als Kniefall vor der Politischen Korrektheit verwendet, wurde von Austrian Wings korrigiert, da diese sinnbefreite Verballhornung der deutschen Sprache von einer überwältigenden Mehrheit der Bevölkerung sowie zahlreichen Sprachexperten abgelehnt wird, da sie unter anderem die Lesbarkeit eines Textes negativ beeinflusst.

Die Emirates Flight Training Academy (EFTA), die eines der fortschrittlichsten Pilotenausbildungsprogramme der Welt bietet, hat kürzlich das dritte Diamond DA42-VI Leichtkolbenflugzeug mit zwei Motoren in ihre Flotte aufgenommen. Mit den drei Diamond-Maschinen wird die Ausbildung auf mehrmotorigen Flugzeugen (MEP) an der Akademie eingeführt. Sie dienen als Brücke zwischen der Ausbildung auf einmotorigen Flugzeugen und leichten Jets und runden die EFTA-Ausbildungsflotte auf 30 Flugzeuge (drei Diamond DA42-VI und 27 Cirrus und Phenom Jets) ab. Die EFTA-Kadetten absolvieren somit künftig eine Ausbildung auf drei Flugzeugtypen, bevor sie die Akademie abschließen. Dies ist eine Seltenheit in der Welt der Kadettenflugausbildung.

In der neuen Emirates-Lackierung machten sich die drei Diamond-Flugzeuge auf den Weg von Wien nach Dubai. Durch die begrenzte Flugreichweite von 1.225 nautischen Meilen wurde die Strecke in Teilen zurückgelegt – die EFTA-Pilotenausbilder legten Boxenstopps in Heraklion, Kreta und Sharm El-Sheikh, Ägypten, ein.

Die EFTA hatte die drei Diamond DA42-VI Flugzeuge und den dazugehörigen Flugsimulator im März dieses Jahres, im Wert von 4 Millionen Euro (Listenpreis), beim österreichischen Flugzeughersteller Diamond Aircraft bestellt. Die Auslieferung des Simulators wird in Kürze erwartet. Die Damen und Herren Kadetten werden in den kommenden Monaten mit der Ausbildung auf den Diamond-Flugzeugen beginnen.

Der DA42-VI ist die neueste Version des führenden leichten Doppelmotor-Kolbenflugzeugs mit 4 Sitzen. Als erstes zertifiziertes Kolbenflugzeug der allgemeinen Luftfahrt vereint es modernste Technologie für den Rumpf, die Avionik und die Triebwerke. Der DA42-VI, der mit Düsentreibstoffantrieb betrieben wird, vereint in einzigartiger Weise Leistung und Nutzen und erleichtert so den Übergang vom Ein- zum Zweimotorenbetrieb. Im Vergleich zu herkömmlichen zweimotorigen Flugzeugen, die mit AVGAS betrieben werden, erzielt dieses Flugzeug Kraftstoffeinsparungen von bis zu 50 Prozent. Darüber hinaus bietet die Panoramahaube eine ausgezeichnete Sicht während aller Flugmanöver.

Die derzeitige Flotte der EFTA umfasst 22 einmotorige Cirrus SR22 G6 Kolbenflugzeuge, fünf sehr leichte Embraer Phenom 100EV-Jets und drei zweimotorige Diamond DA42-VI Kolbenflugzeuge. Die hochmoderne Einrichtung der EFTA erstreckt sich über eine Fläche von 200 Fußballfeldern und umfasst derzeit 36 moderne Klassenzimmer, sechs Full-Motion-Flugsimulatoren, einen unabhängigen Tower für die Flugverkehrskontrolle und eine eigene 1.800m lange Start- und Landebahn.

