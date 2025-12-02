Neue Flugverbindung zwischen Wien und Jerewan

Ab 3. April wird FlyOne zunächst einmal pro Woche zwischen Wien und Jerewan fliegen. Mit 13. April wird die Verbindung auf 2 wöchentliche Flüge aufgestockt, ab 1. Juni wird 3 mal in der Woche geflogen.
Die Maschine startet in Jerewan um 15:40 Uhr und erreicht den österreichischen Hauptstadtflughafen um 17:30 Uhr. Zurück geht es um 18:30 Uhr, die Landung in Jerewan erfolgt um 23:50 Uhr.
FlyOne wurde 2015 gegründet und hat ihren Sitz auf dem Flughafen Chișinău (Moldawien). Sie bietet Linien- und Charterflüge an. Die Flotte besteht aus Airbus A320/321.
