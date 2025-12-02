Neue Flugverbindung zwischen Wien und Jerewan

Die moldawische Fluggesellschaft FlyOne fliegt ab April zwischen Jerewan und dem Flughafen Wien.

Ab 3. April wird FlyOne zunächst einmal pro Woche zwischen Wien und Jerewan fliegen. Mit 13. April wird die Verbindung auf 2 wöchentliche Flüge aufgestockt, ab 1. Juni wird 3 mal in der Woche geflogen.

Die Maschine startet in Jerewan um 15:40 Uhr und erreicht den österreichischen Hauptstadtflughafen um 17:30 Uhr. Zurück geht es um 18:30 Uhr, die Landung in Jerewan erfolgt um 23:50 Uhr.

FlyOne wurde 2015 gegründet und hat ihren Sitz auf dem Flughafen Chișinău (Moldawien). Sie bietet Linien- und Charterflüge an. Die Flotte besteht aus Airbus A320/321.

(red GM, CvD)