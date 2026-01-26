Flughafen Wien bestätigt Austrian Wings Bericht: Neue Airline fliegt ab April zwischen Wien und Armenien

Bereits Anfang Dezember 2025 hatte Austrian Wings über die geplante neue FlyOne-Verbindung zwischen Wien und Jerewan berichtet. Jetzt bestätigte der Flughafen Wien Schwechat den Austrian Wings Bericht offiziell. Mehr Flugangebot ab Wien in den Kaukasus: Ab 3. April 2026 nimmt FlyOne Armenia regelmäßige Direktflüge zwischen Wien und der armenischen Hauptstadt Jerewan auf und ist damit erstmals in Österreich vertreten. Zum Einsatz kommt ein Airbus A320. Ab Juni 2026 wird das Angebot auf drei wöchentliche Verbindungen ausgebaut. Armenien gilt als aufstrebende Destination mit UNESCO-Kulturstätten, eindrucksvoller Natur und einer lebendigen Kulinarikszene.

„Mit FlyOne Armenia begrüßen wir eine neue Airline am Flughafen Wien. Die neue Direktverbindung bedeutet mehr Auswahl, mehr Flexibilität und neue Impulse für Reisen in diese touristisch aufstrebende Region. Genau solche Ergänzungen stärken den Point-to-Point-Verkehr ab Wien. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit FlyOne Armenia“, so Mag. Julian Jäger, Vorstand der Flughafen Wien AG. Austrian Wings hatte bereits im Dezember über die neue Verbindung berichtet.

„Wir freuen uns, die Flüge zwischen Jerewan und Wien aufzunehmen und damit den ersten Auftritt von FlyOne Armenia auf dem österreichischen Markt zu feiern. Wien ist ein Reiseziel mit großem Potenzial, und wir sind überzeugt, dass diese Flugverbindung unser Passagieraufkommen stärkt und gleichzeitig den Tourismus zwischen Armenien und Österreich fördert. Diese Einführung ist ein wichtiger Meilenstein für den Ausbau unseres Streckennetzes, und wir freuen uns, unseren Passagieren ein spannendes neues Reiseziel anbieten zu können“, sagt Aram Khachatryan, CEO und Accountable Manager von FlyOne Armenia.

Mit FlyOne Armenia nonstop von Wien nach Jerewan

FlyOne Armenia startet ab 3. April 2026 mit einem wöchentlichen Flug und baut das Angebot sukzessive aus. Ab 3. Juni 2026 stehen drei Verbindungen pro Woche zur Verfügung. Der Abflug findet um 15:40 Uhr in Jerewan statt, mit Ankunft in Wien um 17:30 Uhr. Der Rückflug aus Wien startet um 18:30 Uhr mit Ankunft um 23:50 Uhr in Jerewan. Geflogen wird mit einem modernen Airbus A320. Über Jerewan sind innerhalb des FlyOne-Netzwerks weitere spannende Reiseziele erreichbar.

Jerewan – faszinierende Schnittstelle zwischen Europa und Asien

Mit der neuen Direktverbindung ist Jerewan, eine der spannendsten Städte im Kaukasus, künftig noch besser ab Wien erreichbar. Jerewan, eine der ältesten Städte der Welt und armenische Hauptstadt, fasziniert mit Sehenswürdigkeiten wie dem Platz der Republik, der monumentalen Kaskade und einer lebendigen Kunst- und Kulturszene. Abseits der Stadt eröffnet der Kaukasus eindrucksvolle Landschaften mit Bergketten, Hochebenen und jahrhundertealten Klöstern – ideal für Kulturreisen, Naturerlebnisse und genussvolle Entdeckungen.

Über FlyOne Armenia

FlyOne Armenia ist eine armenische Fluggesellschaft und Teil der international tätigen FlyOne Group. Die Airline betreibt eine moderne Flotte von Airbus-A320-Flugzeugen und setzt auf effiziente Punkt-zu-Punkt-Verbindungen. Innerhalb der FlyOne Group werden mehr als ein Dutzend Destinationen in Europa und angrenzenden Märkten bedient. Jährlich befördert die Gruppe mehrere Millionen Passagiere. Weitere Informationen zu FlyOne Armenia und Buchungsmöglichkeiten finden Sie unter www.flyone.eu

(red TT / VIE)