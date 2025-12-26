TV-Tipp HEUTE 20:15 Uhr Kabel 1: "Zwei Himmelhunde auf dem Weg zur Hölle"

Fans von DC-3, Catalina und Co kommen in dieser Actionkomödie aus dem Jahr 1972 mit Bud Spencer (selbst ausgebildeter Pilot) und Terence Hill.

Heute Abend um 20:15 Uhr strahlt Kabel 1 den Filmklassiker "Zwei Himmelhunde auf dem Weg zur Hölle" aus.

Handlung

Die Piloten Plata und Salud fliegen in Südamerika alte Flugzeuge absichtlich zu Bruch, da Saluds Bruder seinen Lebensunterhalt durch Versicherungsbetrug erwirtschaftet. Bei einem dieser Flüge müssen sie jedoch ungeplant im Dschungel notlanden, wo sie auf Smaragdschürfer treffen und sich mit dem alten, verschrobenen Matto anfreunden.

Fimklassiker von 1972, in dem Flugzeuge wie die DC-3, die kürzlich ihr 90-jähriges Jubiläum feierte, und die Catalina schon damals als "alt" galten. Filmaufnahmen, zum Teil "Air to Air", mit ECHTEN historischen Flugzeugen und unterhaltsame Action mit dem unvergessenen Kult-Duo Bud Spencer und Terence Hill.

Der 2016 im Alter von 86 Jahren verstorbene Bud Spencer war selbst ausgebildeter Pilot, das Fliegen seine große Leidenschaft. Er flog Flugzeuge (etwa 2.000 Stunden) und Hubschrauber (rund 500 Stunden Erfahrung). Im Jahr 1981 gründete Bud Spencer die Fluggesellschaft Mistral Air für Fracht- und Passagierflüge, die er später an das Logistikunternehmen TNT verkaufte.

