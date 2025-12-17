Fotostrecke: Heute vor 90 Jahren hob die legendäre DC-3 zum Erstflug ab

Sie gilt als das erste moderne Verkehrsflugzeug der Geschichte, revolutionierte den Flugverkehr in den 1930er Jahren und befördert noch heute Fracht und Passagiere: die DC-3. Vor exakt 90 Jahren ob sie zum Erstflug ab.

Aus der DC-2 weiterentwickelt, hob die DC-3 erstmals am 17. Dezember 1935 - vor 90 Jahren - ab. Sie wurde zur zivilen (als DC-3) und militärischen (als C-47) Legende. Die Serienproduktion lief von 1936 bis 1945. Insgesamt wurden 10.655 DC-3 und 5.424 Lizenzbauten (als Li-2 in der UdSSR und als Nakajima L2D in Japan) produziert. Mit total 16.079 hergestellten Exemplaren ist dieser Typ das meistproduzierte Passagier- und Transportflugzeug der Welt. Ausgestattet mit zwei Sternmotoren kann sie bis zu 32 Passagiere oder knapp 3 Tonnen Fracht befördern. Bekannt wurde sie unter anderem als "Rosinenbomber" bei der Versorgung der Stadt Berlin während der Berliner Luftbrücke (1948-1949)

Zu den Gedenkfeierlichkeiten "80 Jahre D-Day" flogen gleich mehrere militärische DC-3 (C-47) ein - Foto: AviaJack

Historische Aufnahme: In den 1960er Jahren nutzte die AUA mehrere DC-3 für den Inlandsverkehr - Foto: Archiv

Eine C-47 beim Luftbrückendenkmal in Frankfurt - Foto: www.der-rasende-reporter.info

Auch heute noch fliegen weltweit über 100 DC-3, die zum Teil für Rundflüge genutzt werden. Eine der bekanntesten Maschinen in Europa ist die DC-3 des deutsch-griechischen Unternehmers Michael Manousakis (Morlock Motors) ,der damit schon mehrmals auf der "Airpower" in Zeltweg zu Besuch war. Ein nicht mehr flugfähiges Exemplar in AUA-Farben befindet sich im Besitz des "First Austrian Dakota Club" auf dem Flughafen Salzburg. Im Jahr 2014 hatte dieser Verein sogar ein DC-3 Fly-In auf dem Flughafen Salzburg organisiert. Hier finden Sie unsere damalige große Fotoreportage.

Blick ins Cockpit einer C-47 - Foto: www.der-rasende-reporter.info

Keine DC-3, sondern ein sowjetischer Lizenzbau namens Li-2. Diese Maschine ist die weltweit einzige Li-2, die noch flugfähig ist. Sie operiert von Ungarn aus, Rundflüge sind möglich. - Foto: Michael Jentner

Eine (von vielen) Homepage (Englisch) über dieses legendäre Flugzeug: http://www.dc3history.org/

Happy Birthday, DC-3! Mögest Du mindestens bis zu Deinem 100sten Geburtstag fliegen!

(red)