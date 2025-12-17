Fotostrecke: Heute vor 90 Jahren hob die legendäre DC-3 zum Erstflug ab

Aus der DC-2 weiterentwickelt, hob die DC-3 erstmals am 17. Dezember 1935 - vor 90 Jahren - ab. Sie wurde zur zivilen (als DC-3) und militärischen (als C-47) Legende. Die Serienproduktion lief von 1936 bis 1945. Insgesamt wurden 10.655 DC-3 und 5.424 Lizenzbauten (als Li-2 in der UdSSR und als Nakajima L2D in Japan) produziert. Mit total 16.079 hergestellten Exemplaren ist dieser Typ das meistproduzierte Passagier- und Transportflugzeug der Welt. Ausgestattet mit zwei Sternmotoren kann sie bis zu 32 Passagiere oder knapp 3 Tonnen Fracht befördern. Bekannt wurde sie unter anderem als "Rosinenbomber" bei der Versorgung der Stadt Berlin während der Berliner Luftbrücke (1948-1949)
Auch heute noch fliegen weltweit über 100 DC-3, die zum Teil für Rundflüge genutzt werden. Eine der bekanntesten Maschinen in Europa ist die DC-3 des deutsch-griechischen Unternehmers Michael Manousakis (Morlock Motors) ,der damit schon mehrmals auf der "Airpower" in Zeltweg zu Besuch war. Ein nicht mehr flugfähiges Exemplar in AUA-Farben befindet sich im Besitz des "First Austrian Dakota Club" auf dem Flughafen Salzburg. Im Jahr 2014 hatte dieser Verein sogar ein DC-3 Fly-In auf dem Flughafen Salzburg organisiert. Hier finden Sie unsere damalige große Fotoreportage.
Eine (von vielen) Homepage (Englisch) über dieses legendäre Flugzeug: http://www.dc3history.org/
Happy Birthday, DC-3! Mögest Du mindestens bis zu Deinem 100sten Geburtstag fliegen!
(red)