Flughafen Frankfurt setzt als weltweit erster Flughafen Auracast für öffentliche Durchsagen ein

Dank dieser Technologie können Passagiere Gate-Durchsagen direkt über ihre eigenen Hörgeräte, Ohrhörer und Smartphones empfangen / Auracast verbessert die Inklusion von Reisenden mit Hörverlust und unterstützt das Konzept des „Silent Airports“

Der Flughafen Frankfurt (FRA), einer der verkehrsreichsten Luftverkehrsdrehkreuze Europas, hat an zwei Gates mit dem Test von Auracast Broadcast Audio, einer neuen Bluetooth®-Funktion, begonnen. FRA ist damit der weltweit erste Flughafen, der alle Gate-Durchsagen direkt an die Hörgeräte, Kopfhörer und Smartphones der Passagiere sendet. Dies ist ein wichtiger Schritt, um Flugreisen für alle stressfreier und inklusiver zu gestalten, insbesondere für fast jeden fünften Menschen weltweit – also 1,5 Milliarden Menschen –, der mit Hörverlust lebt.

Auracast Broadcast Audio ist eine Bluetooth®-Funktion, die Tonspuren in einen direkten Audiostream umwandelt, den Menschen mit ihren eigenen Geräten empfangen können. Anstatt zu versuchen, Durchsagen trotz Hintergrundgeräuschen zu hören, können Reisende einfach eine Verbindung herstellen und zuhören, als würden sie einen Anruf entgegennehmen oder Musik auf ihrem persönlichen Gerät hören.

Die Projektpartner haben die neue Lösung an den Gates A16 und A17 im Terminal 1 installiert. In den nächsten zwei Monaten werden sie Feedback von Reisenden und Mitarbeitenden sammeln, um zu bewerten, wie sich die Technologie auf die Barrierefreiheit, den Komfort und das gesamte Passagiererlebnis auswirkt. Der Test ist Teil einer von Distr@l finanzierten Initiative zur digitalen Barrierefreiheit. Distr@l ist ein öffentliches Förderprogramm des Landes Hessen, das innovative digitale Projekte und die Zusammenarbeit zwischen Forschung und Industrie unterstützt. Das Projekt wird von Sittig Technologies gemeinsam mit Fraport und der Frankfurt University of Applied Sciences geleitet.

„Als Flughafenbetreiber möchten wir unseren Passagieren einen komfortablen und entspannten Aufenthalt in unseren Terminals bieten“, sagt Alexander Laukenmann, Senior Executive Vice President Aviation der Fraport AG. „Durch die Übertragung klarer, personalisierter Durchsagen direkt auf die Endgeräte der Passagiere bieten wir unseren Kunden einen weiteren attraktiven Service und machen gleichzeitig einen wichtigen Schritt in Richtung eines inklusiveren Flughafens.“

„Auracast verändert die Art und Weise, wie Durchsagen an Flughäfen funktionieren, grundlegend“, sagt Johannes Sittig, CEO US, Sittig Technologies. „Wir sind stolz darauf, als Vorreiter mit dem Frankfurter Flughafen zusammenzuarbeiten, der eine klare Vision für ein integrativeres, passagierorientiertes Reiseerlebnis verfolgt. Gemeinsam verwandeln wir automatische und manuelle Gate-Durchsagen in einen direkten, persönlichen Audiodienst, der direkt auf die Geräte der Passagiere übertragen wird. Durch die Integration von Auracast in unsere PAXGuide-Ansageplattform definieren wir die Kommunikation am Flughafen neu, ohne dass Flughäfen ihre bestehende Infrastruktur ersetzen müssen.“

Inklusion für Personen mit Hörgeräten und Unterstützung für „Silent Airport“-Konzepte

Mit Auracast-Audioübertragung können Passagiere mit Auracast-kompatiblen Hörgeräten, Ohrhörern, Kopfhörern sowie Nutzende von Hörhilfen Gate-Durchsagen über ihre unterstützten Smartphones empfangen. Dies bietet Reisenden mit Hörverlust, denen es oft schwerfällt, herkömmliche Lautsprecherdurchsagen in belebten Terminals zu hören, ein neues Maß an Klarheit und Sicherheit.

Auracast unterstützt auch das Konzept des „Silent Airports”. Anstelle häufiger Lautsprecherdurchsagen können Passagiere wichtige Gate-Informationen – wie Boarding-Aufrufe, Änderungen oder Verspätungen – über ihre eigenen Auracast- Kopfhörer empfangen. Diese können mit einem unterstützten Smartphone, darunter Modelle von Partnern wie Pixel und Samsung, oder einer App von einem Auracast-fähigen GN-Hörgerät verbunden werden. Dies trägt dazu bei, den Lärm im Terminal zu reduzieren und gleichzeitig die Reisenden umfassend zu informieren.

„Der Flughafen Frankfurt setzt neue Maßstäbe für inklusives Reisen, und wir sind stolz darauf, dazu beitragen zu können“, sagt Peter Justesen, Präsident von GN Hearing. „Indem wir Hörgeräteträgern Auracast zur Verfügung stellen, verbessern wir das Reiseerlebnis für Passagiere mit Hörverlust – sie erhalten einen klareren Zugang zu Gate-Informationen und können ihre Reise reibungsloser und zuversichtlicher gestalten. Wir hoffen, dass dieses Pilotprojekt viele weitere Flughäfen dazu inspirieren wird, die nächste Ära des vernetzten und barrierefreien Reisens einzuläuten.“

Wir sind stolz darauf, die Vision des Frankfurter Flughafens für ein ruhigeres und barrierefreieres Reiseerlebnis zu unterstützen, von dem alle Passagiere profitieren. Dieses Projekt zeigt, wie Auracast und Bluetooth® LE Audio den Nutzern echte Vorteile im Alltag bieten können“, sagt JM Choi, Corporate Vice President und Head of Connectivity R&D, Mobile eXperience Business, Samsung Electronics. „Unsere branchenführende Konnektivitätstechnologie gewährleistet eine nahtlose, stabile Verbindung selbst in stark frequentierten Flughafenumgebungen und verbessert gleichzeitig die Batterieeffizienz erheblich. Durch die Integration von Auracast in alle unsere Geräte bietet Samsung ein umfassendes End-to-End-Erlebnis, das die Barrierefreiheit und das Vertrauen der Reisenden erhöht.“

Nahtlose Integration in bestehende Gate-Infrastruktur

Auracast-Sender sind direkt in die PAXModular IP-Sprechstellen von Sittig integriert, die bereits an den Gates des Flughafens Frankfurt installiert sind. Dadurch konnte der Flughafen Auracast-Audioübertragungen ohne größere Umbauten oder zusätzliche Hardware einführen. Gleichzeitig werden alle automatisierten Durchsagen aus dem PAXGuide-System von Sittig über diese Sender ausgestrahlt und liefern manuelle und automatisierte Gate-Informationen direkt auf die Smartphones, Kopfhörer und Hörgeräte der Passagiere. Diese Konfiguration bietet heute eine stabile Auracast-Abdeckung und erleichtert zukünftige Erweiterungen.

Die Installation wird von mehreren führenden Technologiepartnern unterstützt, was die starke Unterstützung der Branche für Auracast und dessen Potenzial zur Verbesserung der Barrierefreiheit in öffentlichen Räumen unterstreicht. Zu den Partnern gehören GN, Google, Samsung, und die Bluetooth Special Interest Group (SIG), die alle Lösungen und Fachwissen beitragen, um das Hörerlebnis an Orten wie Flughäfen zu verbessern.

(red / Fraport)